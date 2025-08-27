ホンダ「N-BOX“クーペ”」がスゴかった！ ルーフを大胆カット＆「スライドドアじゃない」斬新スタイル採用！ アメ車みたいなカスタムが画期的な「スラッシュ」どんなモデル？

ルーフを大胆カット＆「スライドドアじゃない」斬新スタイル採用！

2011年のデビュー以来、不動の人気を誇るのがホンダ「N-BOX」です。

その最大の特徴にして魅力なのが、スーパーハイトワゴンらしい背の高さがもたらす広々とした車内空間。

【画像】超カッコいい！ これが斬新「N-BOXクーペ」です！（29枚）

しかし過去には車内空間よりもスタイルを優先させたモデルがありました。

ホンダ斬新「N-BOX“クーペ”」！

それが「N-BOXスラッシュ」です。初代N-BOXの派生車種として2014年に登場し、2020年に生産が終了したのですが、近年の復活を希望する声が多いようです。

N-BOXスラッシュは初代N-BOXをベースとし、全長3395mm×全幅1475mmはそのままで、全高が100mm低い1670mm（4WDは1685mm）を実現。

さらにリアドアを、軽スーパーハイトワゴンで欠かせないはずの「スライド式」から「ヒンジ式」に変更したうえに、ドアノブをCピラーに埋め込んで配置することで“クーペ風”に仕立てるという、斬新かつ大胆なモデルでした。

ボディカラーは単色で8色、2トーンは10パターンも用意され、さらにインテリアも全5色（カラーパッケージ含む）用意されるという、こだわりぶりです。

ルーフ部分をカットするカスタム手法を「チョップトップ」と言いますが、これは純正のルーフを切断し、あえて窓を小さくする大胆なスタイル。

もともとアメリカで市販車ベースのレースカーが空力を改善させるために生み出された手法と言われています。

独特なシルエットでキャビンを小さく、より車体を低く見せる効果があるので、N-BOXスラッシュに関しては、特徴的なルーフを低くすることで、よりクーペ感とカスタム感が演出されました。

しかも、ベース車にN-BOXを選んだという発想も画期的で、ホンダらしいアイデア満載の1台だったといえます。

スライドドアじゃないことはデメリットとなるかもしれませんが、ファミリーユースでスライドドアが欲しい人には通常のN-BOXや「N-BOXカスタム」という選択肢もあるわけで、リアがヒンジ式になってもそれを不便と感じる人は少ないでしょう。

※ ※ ※

N-BOXスラッシュは、リアのドアノブをCピラー周辺に移設してクーペ感を演出するなど、かなり凝った作りだけに、程度のいい中古車を探している人も多いようです。

ただし、初代ベースゆえに最新の予防安全技術の「Honda SENSING」が搭載されていないことが懸念されるかもしれません。

もし現行型（3代目）ベースのN-BOXスラッシュが登場したら、人気車になることは間違いないでしょう。