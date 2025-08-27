大河ドラマ『べらぼう』予告

横浜流星さん主演で放送中の大河ドラマ『べらぼう』（NHK総合／毎週日曜夜8時ほか）。

【写真】市中を急ぐ同心・与力たち。先頭に立つのはもちろん…

第32回「新之助の義」が8月24日に放送。その最後に流れた第 33回「打壊演太女功徳(うちこわしえんためのくどく)」の予告が話題になっています。

＊以下「新之助の義」の放送内容のネタバレを含みます。

●「新之助の義」公式あらすじ

御三家は新たな老中に定信（井上祐貴さん）を推挙する意見書を出すが、田沼派の水野忠友（小松和重さん）や松平康福（相島一之さん）は謹慎を続ける意次（渡辺謙さん）の復帰に奔走し、意次は再び登城を許されるが…。

そんな中、蔦重が、新之助（井之脇海さん）を訪ねると、救い米が出たことを知る。

蔦重は意次の対策が功を奏したからだと言うが、長屋の住民たちから田沼時代に利を得た自分への怒りや反発の声を浴びせられてしまう。

次回予告

＊以下、本編直後に流れた次回予告

「打ちこわしにございます！」「打ちこわしだ！」の声を背景に、町人たちの中から顔をあげる蔦重。

蔦重と新之助がともに地面に倒れる。

打ちこわしで混とんとする江戸市中。水桶を壊され、おののく米屋の一家。

背景に町民たちによる「銀がふる！銀がふる！銀がふる！」の大合唱が続く。

その下に流れるは＜米が無ければ＞の文字。

金を配ればいいじゃない

妻・てい、母・つよ、そして耕書堂の一同と話し合う蔦重。

大きな木づちを振り回し、米屋の中を壊していく町人たち。

「お救い銀が出るってさぁ！」との蔦重の声が流れ、旗を立て、太鼓や銅鑼をたたきながらビラを配る蔦重たちの様子が映る。



（『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／(c)NHK）

不満げな顔で文を破り捨てる一橋治済。

下に流れるは＜金を配ればいいじゃない＞の文字。

誰かの墓の前で涙を流す蔦重

いたずらっぽい表情でまんじゅうを食べるそぶりを見せる11代将軍・家斉の乳母・大崎。

厳しい表情で何かを申し伝える松平定信。

町人の取り締まりへと急ぐ長谷川平蔵宣以。続けて大奥総取締・高岳の姿が。

場面変わって、誰かの墓の前で涙をこぼす蔦重。

その肩に手を乗せて歌麿が励ます。

「打ちこわしにて死者が出ましてございまする！」

丈右衛門だった男が、小判を手に「お〜い！」と周囲へ呼びかける。

蔦重の「米じゃなく」の声に、「金を？」とこたえる田沼意次。

蔦重の兄貴分・次郎兵衛が太鼓を打ち鳴らす。

「打ちこわしにて死者が出ましてございまする！」の声を背景に、誰かから引き留められた蔦重。

なぜかその表情はみるみるこわばって――。

ーーー

大河ドラマ第64作となる『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』は、“江戸のメディア王”として時代の寵児になった、”蔦重”こと蔦屋重三郎が主人公。

蔦重を演じるのは、NHKドラマ初出演となる横浜流星さん。脚本は、連続テレビ小説『ごちそうさん』大河ドラマ『おんな城主 直虎』などを手掛けた森下佳子さん。

さらに語りは、蔦重らを見守る吉原の九郎助稲荷（くろすけいなり）として、綾瀬はるかさんが担当する。