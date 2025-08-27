ゆでだこと塩もみきゅうりを酢飯に混ぜた「たこの混ぜずし」は、お手軽なのにできあがりはとっても華やか！　やる気がない日のおうちごはんはもちろん、おもてなしにもおすすめできるレシピです。

【画像で確認】この夏、繰り返し作りたい！ 酷暑を乗り切る「なす」と「豚肉」のおかず５選

たこの弾力ある食感と、きゅうりのみずみずしさ、青じその爽やかな香りが、けだるい暑さを吹き飛ばしてくれますよ！

■「たこの混ぜずし」

たこの混ぜずし


レシピのポイント

・切って混ぜるだけなのに、華やか！

・たこを入れることで、特別感がアップ

・きゅうりは塩もみして加えると、よくなじむ

【材料・2人分】

ゆでだこの足…120g

きゅうり…1本

青じそ…5枚

温かいご飯…1合分

塩…小さじ1/4

しょうゆ…小さじ1/2

白いりごま…大さじ1

すし酢

　・酢…大さじ2

　・砂糖…小さじ2

　・塩…小さじ1/2

【作り方】

1. きゅうりは薄い小口切りにする。塩小さじ1/4をふってもみ、約5分おいて水けを絞る。青じそはせん切りにする。ゆでだこの足は5mm幅のそぎ切りにし、しょうゆ小さじ1/2をからめる。

2. 温かいご飯にすし酢を回しかけて切るように混ぜ、粗熱をとる。

3. １を加えてざっくり混ぜ、器に盛り、白いりごま大さじ1をふる。

（1人分362kcal、塩分2.4g）

文＝斉藤久美子