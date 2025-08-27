切って混ぜるだけで華やか！ きゅうりと青じそが爽やかな「たこの混ぜずし」【夏の簡単レシピ】
ゆでだこと塩もみきゅうりを酢飯に混ぜた「たこの混ぜずし」は、お手軽なのにできあがりはとっても華やか！ やる気がない日のおうちごはんはもちろん、おもてなしにもおすすめできるレシピです。
たこの弾力ある食感と、きゅうりのみずみずしさ、青じその爽やかな香りが、けだるい暑さを吹き飛ばしてくれますよ！
■「たこの混ぜずし」
レシピのポイント
・切って混ぜるだけなのに、華やか！
・たこを入れることで、特別感がアップ
・きゅうりは塩もみして加えると、よくなじむ
【材料・2人分】
ゆでだこの足…120g
きゅうり…1本
青じそ…5枚
温かいご飯…1合分
塩…小さじ1/4
しょうゆ…小さじ1/2
白いりごま…大さじ1
すし酢
・酢…大さじ2
・砂糖…小さじ2
・塩…小さじ1/2
【作り方】
1. きゅうりは薄い小口切りにする。塩小さじ1/4をふってもみ、約5分おいて水けを絞る。青じそはせん切りにする。ゆでだこの足は5mm幅のそぎ切りにし、しょうゆ小さじ1/2をからめる。
2. 温かいご飯にすし酢を回しかけて切るように混ぜ、粗熱をとる。
3. １を加えてざっくり混ぜ、器に盛り、白いりごま大さじ1をふる。
（1人分362kcal、塩分2.4g）
文＝斉藤久美子
