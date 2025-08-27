「ももいろクローバーZ」のメンバー・玉井詩織。グループでは、史上5組目となる国立競技場での単独公演を開催するなど、数々の金字塔を打ち立て、ソロ活動では連続ドラマ『あのクズを殴ってやりたいんだ』（TBS系）への出演や、今年5月には日本武道館でのソロコンサートを開催。アイドル・女優として幅広い分野で活躍している。

そんな彼女が、芸能活動20周年という節目となるタイミングで、自身初の1st写真集『たまゆら』（SDP）と、ストーリー写真集『しおどき』（SDP）を、8月27日に同時発売した。

今回のインタビューでは、二作の写真集の制作エピソード、さらにソロ活動とグループへの思いについて語ってもらった。

▪️初写真集は二作同時発売「なによりファンの皆さんにも驚いてほしい」

――今回発売する二作が、玉井さんにとっての「初写真集」というのは意外に感じました。

玉井：「アイドル」と「写真集」は密なものだと思うのですが、私たちのグループは意外と無縁というか（笑）。フォトブックやカレンダーといった形態で発売することはあったのですが、いわゆる王道の「写真集」は出してこなかったんです。

今年は私にとって30歳を迎えた節目の年でもあり、芸能活動20周年というタイミングでもあるので、写真集を出すことができるのは本当にうれしいです。

――二作同時発売というのも新鮮ですね。

玉井：グループでは二人のメンバーが30歳を迎えるタイミングで、スタイルブックや写真集を出していたのですが、どちらも個性があるものを作っていて。私も二人が出したものとは違ったものを作りたいと思っていたんです。

私は好奇心旺盛で、いろんなことに挑戦したいタイプ。「まったく異なる二作を同時に出す」というのも自分らしいと思いましたし、なによりファンの皆さんにも驚いてほしいし、楽しんでいただけるんじゃないかと思って、二作同時発売することになりました。

――『たまゆら』はベトナムを舞台に撮影された写真集。写真のセレクトもご自身でされたんですよね。

玉井：最終的なセレクトに私も参加しました。写真をセレクトしていて、驚いたのは「自分が良いと思う写真」と「スタッフの皆さんが良いと思う写真」が違うこと。自分の傾向としては、笑顔よりも「すっとした表情」を選びがちだな、と気づきました（笑）。

表紙を決める時も何日も悩んで。前日に「決めた！」と思っていたものも、翌日になって見てみると「やっぱりこっちがいいかも」と気持ちが変わるんですよね（笑）。

今回のようなソロ写真集やソロライブなど、ソロ活動では最終的な決定権を委ねていただけるのですが、私は優柔不断で決めるのがすごく苦手だから「待って、私に言わないで～」なんて思って（笑）。悩んだときはスタッフの皆さんと多数決で決めていました（笑）。

――タイトルの『たまゆら』『しおどき』には、どのような思いを込めたのでしょうか。

玉井：『たまゆら』撮影後のベトナムからの帰りのトランジットの時間が長くあったので、撮影を終えたばかりの新鮮な気持ちでいる時に考えたいと思って、空港でタイトルを考えました。

30歳を迎えるタイミングや20周年という節目に「今この瞬間を切り取ってもらった」という感覚が強くあって、それに相応しい言葉がないかを調べていたんです。そこで出会った言葉が「たまゆら」。古語で“ほんのひととき”という意味で、自分の名前にもかかっていて、とても良いなと思いました。

そして「たまゆら」と対になる言葉を探していて、見つけたのが「しおどき」です。「汐時」には“終わりのタイミング”といったようなネガティブなイメージをもともと持っていたのですが、改めて調べてみると“新しい物事を始める好機”という意味もあることを知って、「ストーリー写真集」という挑戦的な作品のタイトルにぴったりだと思いました。

▪️脚本家・生方美久が書き下ろしたストーリー写真集『しおどき』

――『しおどき』は「ストーリー写真集」。これまでにないような形式の写真集ですが、どのような経緯で制作することになったのでしょうか？

玉井：1冊は皆さんが思い描くような「王道の写真集」にしましたが、もう1冊は自分らしさを出すこと、そして「新しい挑戦をしたい」と思い、どんな写真集にしようかとスタッフの皆さんで打ち合わせを重ねていました。

私は、昔から「自分の個性がよく分からない」と思っていて、グループの中でも「すごく普通だな」ということは常々感じていました。自分という器に、いろんな人に味付けしてもらうことで「自分らしさ」が出るのかなと思っていて、今年開催したソロライブもストーリー仕立てにしたんです。今回の写真集でも、ストーリーに落とし込むことで『たまゆら』で見られないような表情を見てもらえるかなと思って、ストーリー写真集を作ることに決定しました。

――『しおどき』は、大ヒットドラマ『silent』『海のはじまり』を手がけた脚本家・生方美久さんが物語を書き下ろしたとのことで、豪華ですよね。

玉井：生方さんは、違う世界ではありますが、同世代で活躍されているクリエイターさん。私もイチ視聴者として、作品を見ていました。そんな方とご一緒できるのは願ってもいないことでしたが、打ち合わせで生方さんをご提案いただいて。「まさかやっていただけるとは」と思っていたので、ご一緒できて嬉しかったです。

――『しおどき』は、全く異なる人生を歩む3人の女性を描いた物語が収録されています。どのようにして、この物語が決まったのでしょうか？

玉井：生方さんとは白紙の状態で打ち合わせをさせていただいて。私とは同世代でありながらかけ離れたキャラクターを演じると表情に幅が出るんじゃないかとご提案いただきました。ストーリーは生方さんにお任せしていたのですが、日常についての質問を受けただけなのに、そこから世界が広がっていくことに驚きましたね。

実際にいただいたプロットを読んでも「ストーリー写真集だけにしておくのがもったいない！」と思いました。映像としても見てみたいと思うほどに、広がりを持っている主人公のキャラクター像を作り上げてくださいました。

――ドラマや映画ではセリフを発することで同時に表情が生まれますが、今回は写真集なので表情だけの芝居というのは、また違った難しさがあったのでは。

玉井：最初は演じる塩梅にも悩みましたし、こっぱずかしさもあって、難しかったですね（笑）。最初は「下北沢で自由に生きるフリーター」から撮影していたのですが、実際に下北沢の街を歩きながら撮影していたので、その場に立つことで自然と生まれてきた感情を大事にしました。セリフはないけど、一人でエチュードをしているような感覚で撮影していました。

――「下北沢で自由に生きるフリーター」は、表紙にも採用されています。溌剌とした笑顔も役柄なので、アイドル活動で見せる表情にも近いのかと。

玉井：確かに、三つの役柄でも一番やりやすかったキャラクターです。

難しさを感じたのは、1つ目のエピソードの「ハイスペ女子のラブストーリー」。シチュエーション的にも役柄的にも、私から最もかけ離れていました。特に、タクシーのシーンはすごく静かな空気の中で撮影されて、スタッフさんもその空気を作ってくださって。カメラマンの濱田さんも、私の気持ちが動いた瞬間にシャッターを切ってくださるんです。狭い空間での撮影だったので、映像のお芝居に近い感覚で演じていました。

共感できたのは3つ目のエピソードの「自宅で過ごすOLの日曜日」で、私もキッチンに洗い物が溜めちゃうこともあって朝起きて「わ~」と思うこともあるので(笑)、そういうシチュエーションはすごく共感できました。

共感できたのは3つ目のエピソードの「自宅で過ごすOLの日曜日」で、私もキッチンに洗い物が溜めちゃうこともあって朝起きて「わ～」と思うこともあるので（笑）、そういうシチュエーションはすごく共感できました。

――三人の全く違う人生を歩む女性を演じてみて、「もう一つの人生」に思いを馳せることはありましたか？

玉井：そうですね。私は小学4年生からこのお仕事を始めていたので、この生活が普通になっていて、別の人生を考える機会ってあまりなかったんです。ただ今回のような撮影もそうですし、一般の仕事をしている友達からの悩みを聞くと「自分がそういう立場だったらどう感じるんだろう」と、想像することも増えました。

――羨ましいな、と思うことも？

玉井：羨ましさは常々感じています。今の仕事や環境に満足していないということではないんですけど、私は好奇心が旺盛なので、いろんなことを知りたいと思うんです。例えば「ハイスペ女子のラブストーリー」のように強く生きる人生もかっこいいなと思いましたし、「下北沢で自由に生きるフリーター」のように好きなことをして生きるのも、自分にはなかった青春なので、また違う感情に出会えてたのかもしれないなと感じますね。

▪️どんな現場でも「ももいろクローバーZの玉井詩織」

――芸能生活20周年を迎えた今の思いをお聞かせください。

玉井：10歳の頃に事務所に入り、最初は習い事のような感覚で始めたので、20年続けられるなんて自分でも驚いています。ももクロに加入する前には事務所との契約も切れそうな時期で「ここで終わりかな」と思っていた時期でもあって。グループに加入したこと、ファンの方々やスタッフの皆さんと出会い、色んな巡り合わせとご縁が重なって今があると感じます。これまでのグループ活動で色んなことを経験させてもらえて、無駄なことは一つもなかったなと思います。

ただ「活動20周年」という言葉を聞くと、そこそこのベテランに感じますよね（笑）。その数字に私も恐れ多くなるといいますか、自分でもびっくりすることがあります（笑）。

――21年目の展望はいかがでしょうか？

玉井：長くやっていてもグループとしても個人としても、まだやっていないこともあって。新しいことに挑戦したいと思っています。どの現場に行っても、年齢的にも芸歴的にも中堅と呼ばれる立場になってきたので、どんな現場にいても恥ずかしくないよう、自分を磨き続けたいと思っています。アイドル活動でのダンスや歌は私たちにとっても基本の部分なので、今までやってきたことをもう一段階ステップアップさせたいと思っています。

――大晦日に開催される主催フェス『ももいろ歌合戦』も定番となり、年々規模も大きくなっています。大きな会場でのライブも成功させて、主催する側としてもライブが定着しているので、「まだやっていないこともある」という発言は意外に感じました。

玉井：やっていないことは、細かいことを挙げていけばたくさんありますし、以前にやったことをもう一度やるのも簡単なことではないと思っていて。国立競技場でのライブのときには「新国立競技場でも、いつかライブをやりたいね」と話していたこともあるのですが、それも簡単なことではないのでまだまだ頑張らないといけない。今年の夏にグループとしてライブを開催した横浜スタジアムも私たちにとっては初めての会場ですし、17年やっていても「初心者」になることがたくさんあるな、と感じます。

――今後の展望のお話を聞いていても「グループとして」という意識が強くあるのを感じます。

玉井：そうですね。私が仕事を続けられるのは、ももクロがあるからこそ、と思っているので。自分にとってはホームだし、どんな現場に行っても「ももいろクローバーZの玉井詩織」という意識があります。

――ここ数年はソロ活動も増えていますね。

玉井：もともとはグループでやることが一番だと思っているので、最初から「ソロでこうしたい！」という強い意向があったわけではないんですが、やってみるとワクワクすることが多くて。去年は連続ドラマにレギュラー出演させていただいて、ももクロとはまた別の自分にとっての新しいチームができて、輪が広がっていくと感じられることがすごく嬉しかったです。やっぱり私は、みんなでものづくりをしていくことが好きなんだと思います。

歌においても、もともとは苦手意識があったんですけど、ソロライブやフェスに出演させていただいたり、ビルボードで歌わせていただいたりする場をいただけて。ファンの方々が、私の歌を求めてくださるのが嬉しいし、楽しいと思えるようになりました。

今回の写真集もそうですが、新しいことを経験するのはどれもすごく楽しい。これからも歌やお芝居を磨いて、どんな現場でも「これが自分の仕事だ！」と胸を張って言えるよう頑張っていきたいです。

