¡Ö¥Ó¥¸¥åºÇ¹â¡×¤Ø¤½½Ð¤·»ÐËå2S¡¢29ºÐàÂç²Ï½÷Í¥á¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥®¥ã¡¼¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡×
±£¤·¤¤ì¤Ê¤¤»ÐËå¤Î¥ª¡¼¥é
¡¡½÷Í¥¤Î¶¶ËÜ°¦(29)=·§ËÜ¸©½Ð¿È=¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿»ÐËå¤È¤Îà¤Ø¤½½Ð¤·á2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öbillieeilish ¡Æs live¡¡with my sis¡¡ºÇ¹â¤Î²Æ¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢»ÐËå¤Ç²Î¼ê¤Î¥Ó¥ê¡¼¡¦¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Î¥é¥¤¥Ö´Õ¾Þ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¤ª¤Ø¤½¤¬¸«¤¨¤ë¥·¥ç¡¼¥È¾æ¤Î¹õ¤¤¥È¥Ã¥×¥¹¤ò¤ª¤½¤í¤¤¤ÇÃåÍÑ¡£¶À±Û¤·¤Ë¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¤Ç´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥®¥ã¡¼¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¶¶ËÜ»ÐËå¡×¡Ö¥ª¡¼¥é¤ò±£¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤°¦¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö»ÐËå¤Ç¥Ó¥¸¥åºÇ¹â¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶¶ËÜ¤Ï¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎàÄÕ½Åá¤³¤ÈÄÕ²°½Å»°Ïº(²£ÉÍÎ®À±)¤ÎºÊ¡¦¤Æ¤¤Ìò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£