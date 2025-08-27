É×¤Ï¿Íµ¤ÇÐÍ¥¡¢1»ù¤ÎÊì¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤¹¤ë¸ÍÅÄ·ÃÍü¹áàÊ·°Ïµ¤·ãÊÑáÀöÎý¤µ¤ì¤¿¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡¡
ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥óÁûÁ³¡¡
¡¡ÈþÍÆ»¨»ï¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿¿Íµ¤½÷Í¥¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬àÊ·°Ïµ¤·ãÊÑá¤À¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö10·î¹æ¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¤µ¤ó¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖMAQUIA(¥Þ¥¥¢)¡×(½¸±Ñ¼Ò)¤¬10·î¹æ¤ÎÆâÍÆ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¡£É½»æ¤¬½÷Í¥¤Î¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡ØBrand New!¡Ù¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢½Ð»º¤ò·Ð¤Æ¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÊÑ²½¤·¤¿¸ÍÅÄ¤µ¤ó¤Ë¿·¤¿¤Ë²êÀ¸¤¨¤¿¿´¶¤äµ¤¤Å¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ª»Ç¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÆâÍÆ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç²ÖÂ«¤òÊú¤¨¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¥Ø¥¢¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Ô¥ó¥¯¤¬»÷¹ç¤¦¥Þ¥ÞÁÇÅ¨²á¤®¤ë¡×¡ÖÈþ¿ÍåºÎï·Ï¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥¥ì²Ä°¦¤¤·Ï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ÍÅÄ¤Ï2020Ç¯12·î¤ËÇÐÍ¥¤Î¾¾ºäÅíÍû¤È·ëº§¡¢23Ç¯5·î¤ËÂè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤ò½êÂ°»öÌ³½ê¤È¼«¿È¤ÎSNS¤òÄÌ¤¸¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¡£