鶏だんごのさっぱり梅スープ


多くの食材を一度に摂ることができ、満足感がでやすいスープは、食生活を整えるためにとても優秀な料理法だそう。そこに腸内環境を整える要素を加えたら…。

インナービューティプランナーの木下あおいさんが監修した「美腸栄養スープ」は、腸内環境を整えて体全体の健康と美しさをサポートする独自の「美腸栄養学(R)」に基づいて作られたスープです。

「美腸栄養学(R)」とは、日本食の伝統的な食文化を継承しながら、美腸研究に基づいた要素を加えた新しい食事法のこと。

魔法の腸活スープともいわれる「美腸栄養スープ」から、夏にぴったりのレシピをご紹介します！

梅干しのクエン酸が疲労物質を体外へ排出!


■梅干しのクエン酸が疲労物質を体外へ排出！「鶏だんごのさっぱり梅スープ」

【材料】2人分

＜鶏だんごのタネ＞

鶏むねひき肉……100g

A：塩麴……小さじ2

A：酒……小さじ2

えのき……50g

大葉……4枚

しょうが（すりおろし）……3g

にんにく（すりおろし）……3g

玉ねぎ……1/2個（100g）

オクラ……2本

梅干し……2個

塩……ひとつまみ

水……400ml

塩麴……小さじ2

【作り方】

1. 袋に鶏むねひき肉、Aを入れてもみ込み、30分〜一晩おく。えのきは細かく刻み、大葉はせん切りにする。玉ねぎはくし形切り、オクラは5mm幅の小口切りにする。

2. ボウルに鶏だんごのタネの材料をすべて入れ、粘りけが出るまでよく混ぜる。

3. 鍋に大さじ2の水（分量外）を入れ、玉ねぎを入れて塩をふり、玉ねぎが甘くなるまで、ウォータースチーム（※）する。

4. 水を加え、沸騰したら2 を6等分にし、丸めて入れ、火が通るまで加熱する。

5. 塩麴、梅干し（そのままでも刻んでも）を加えて味を調え、オクラを入れて火を止め、余熱で仕上げる。

※ウォータースチームは下記参照

【Point】

◆レシピ制作／小林 恵

梅干しに含まれるクエン酸は、疲労の原因となる乳酸を分解し、体外へ排出してくれます。オクラやえのきの食物繊維が美腸もサポート!

■美腸栄養学(R)の基本の調理法ウォータースチーム

ウォータースチームは、少量の水を使用して弱火で蒸し煮をする調理法です。ウォータースチームには、●素材のうまみが引き出され、おいしくなる、●タンパク質の変性を最小限に抑え、肉や魚などの食材がやわらかく仕上がる、●高温での調理や油を使用したときに比べて老化因子であるAGEsの発生を防ぐ、などさまざまなメリットがあります。

ウォータースチーム1


1. 鍋かフライパンに、大さじ2の水を入れる。

ウォータースチーム2


2. 野菜などの食材を、重ならないように均等に並べる。

ウォータースチーム3


3. ひとつまみの塩を全体にふり入れる。ひとつまみは親指、人差し指、中指の3本でつまむこと。

ウォータースチーム4


4. ふたをして弱火で加熱する。水分が足りなくなったら水を少量加える。

ウォータースチーム5


5. 野菜類がしんなりしたらできあがり。

◆監修／木下あおい

日本インナービューティーダイエット協会代表。管理栄養士。2児の母。2012年より、日本最大「根拠ある腸活」美腸食専門家機関として美腸栄養学® を教え、生徒数累計16000名超。インナービューティーダイエットクッキングサロン、直営2校（東京、愛知）、認定校53校（北海道〜九州）。

監修＝木下あおい／『体の中から整えてやせる&美肌になる 美腸栄養スープ 一生もののレシピ60』