多くの食材を一度に摂ることができ、満足感がでやすいスープは、食生活を整えるためにとても優秀な料理法だそう。そこに腸内環境を整える要素を加えたら…。
インナービューティプランナーの木下あおいさんが監修した「美腸栄養スープ」は、腸内環境を整えて体全体の健康と美しさをサポートする独自の「美腸栄養学(R)」に基づいて作られたスープです。
魔法の腸活スープともいわれる「美腸栄養スープ」から、夏にぴったりのレシピをご紹介します！
※本記事は木下あおい監修の書籍『体の中から整えてやせる&美肌になる 美腸栄養スープ 一生もののレシピ60』から一部抜粋・編集しました。
■梅干しのクエン酸が疲労物質を体外へ排出！「鶏だんごのさっぱり梅スープ」
【材料】2人分
＜鶏だんごのタネ＞
鶏むねひき肉……100g
A：塩麴……小さじ2
A：酒……小さじ2
えのき……50g
大葉……4枚
しょうが（すりおろし）……3g
にんにく（すりおろし）……3g
玉ねぎ……1/2個（100g）
オクラ……2本
梅干し……2個
塩……ひとつまみ
水……400ml
塩麴……小さじ2
【作り方】
1. 袋に鶏むねひき肉、Aを入れてもみ込み、30分〜一晩おく。えのきは細かく刻み、大葉はせん切りにする。玉ねぎはくし形切り、オクラは5mm幅の小口切りにする。
2. ボウルに鶏だんごのタネの材料をすべて入れ、粘りけが出るまでよく混ぜる。
3. 鍋に大さじ2の水（分量外）を入れ、玉ねぎを入れて塩をふり、玉ねぎが甘くなるまで、ウォータースチーム（※）する。
4. 水を加え、沸騰したら2 を6等分にし、丸めて入れ、火が通るまで加熱する。
5. 塩麴、梅干し（そのままでも刻んでも）を加えて味を調え、オクラを入れて火を止め、余熱で仕上げる。
※ウォータースチームは下記参照
【Point】
◆レシピ制作／小林 恵
梅干しに含まれるクエン酸は、疲労の原因となる乳酸を分解し、体外へ排出してくれます。オクラやえのきの食物繊維が美腸もサポート!
■美腸栄養学(R)の基本の調理法ウォータースチーム
ウォータースチームは、少量の水を使用して弱火で蒸し煮をする調理法です。ウォータースチームには、●素材のうまみが引き出され、おいしくなる、●タンパク質の変性を最小限に抑え、肉や魚などの食材がやわらかく仕上がる、●高温での調理や油を使用したときに比べて老化因子であるAGEsの発生を防ぐ、などさまざまなメリットがあります。
1. 鍋かフライパンに、大さじ2の水を入れる。
2. 野菜などの食材を、重ならないように均等に並べる。
3. ひとつまみの塩を全体にふり入れる。ひとつまみは親指、人差し指、中指の3本でつまむこと。
4. ふたをして弱火で加熱する。水分が足りなくなったら水を少量加える。
5. 野菜類がしんなりしたらできあがり。
◆監修／木下あおい
日本インナービューティーダイエット協会代表。管理栄養士。2児の母。2012年より、日本最大「根拠ある腸活」美腸食専門家機関として美腸栄養学® を教え、生徒数累計16000名超。インナービューティーダイエットクッキングサロン、直営2校（東京、愛知）、認定校53校（北海道〜九州）。
監修＝木下あおい／『体の中から整えてやせる&美肌になる 美腸栄養スープ 一生もののレシピ60』