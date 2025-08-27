「何かおかしい」地元民も首をかしげる謎の看板の正体：有吉の深掘り大調査
世の中の驚くような情報を、タイトル通り深掘りしてお届けする情報番組「有吉の深掘り大調査」。「テレ東プラス」では、8月7日に放送された番組の中から「【北関東の変】栃木県大田原市のどういう意味か分からない『謎の看板』」の内容を振り返る。
【動画】栃木県大田原市のどういう意味か分からない『謎の看板』
この日の番組では、北関東にある変わった飲食店やスポットについて聞き込み、現地で詳細を確かめた。「地元の変なことを聞いていて」。栃木県大田原市で取材班が調査を始めると、地元民からはこんな声が返ってきた。
「白いこれくらいの看板に『俺が危（あぶな）い』って書いてある。意味深ですよね」「かなり前からある。最近じゃない」「道路の脇にパッてある。どういう意味だかわかんない。こっちも意味が知りたい」──。
数々の声を頼りに現場付近へ車を走らせると、林の中に不思議な看板が。車を降りて近寄ると、確かにそこには赤字で「俺が危い」と書かれていた。
道路の脇に立てかけられた一見意味がわからないこの看板は、1カ所だけでなく大田原市内の他の場所にも。地元民は「何かおかしい。『俺が危い』ってどういう意味？ 何かしようとして危ないのか。自分が危ないって言われても。どういうアレなんだろうね」と不思議がる。
地元民もよくわからないという看板。そこで看板を管理する大田原交通安全協会・須賀川支部の益子武男支部長に話を聞いてみた。「（看板に書かれているのは）交通安全の標語です」と益子さんは言う。「雲巌寺の4〜5代前の住職が作った。昭和40年代に入って、だんだん世の中が車社会になりつつあるなかで、交通事故が多くなっていることを憂いていた」。
そこで住職が交通安全の願いを込めて書いたものが「俺が危い」の看板だった。「私たちも当時、違和感がありました」と益子さん。「でも、よくよく考えれば『俺が注意して自分をまず守れば、他の人を守ることにつながる』。そういう奥の深い考え」と推しはかる。
大田原市は2024年初めから今年2月までの約1年間、交通死亡事故ゼロを達成。看板の増加が検討されているという。
