うどんでお手軽にアジア麺を楽しむ！「うどんパッタイ」
エスニック料理が食べたい！ そんなとき、タイ料理のパッタイはいかがでしょう。ビーフンなどの代わりにうどんを使い、レンチンでできるレシピは、手間がかからないのに具がたっぷりで、栄養バランスも整います。夏休みのランチにぴったりなので、子どもにも食べやすい味に仕上げました。
教えてくれたのは…
▷上島亜紀さんさん
■うどんパッタイ
ピーナッツが味と食感の決め手！
【材料・1人分】＊1人分551kcal／塩分3.3g
・冷凍うどん・・・ 1玉
・厚揚げ・・・1/2 枚（約100g）
・にら ・・・1/3わ（約30g）
・もやし・・・1/2 袋（約100g）
・ピーナッツ ・・・大さじ1
■A
└赤唐辛子の小口切り・・・1/2 本分
└おろしにんにく、砂糖 ・・・各小さじ1/2
└サラダ油 ・・・大さじ1
└オイスターソース・・・ 大さじ1/2
└とりガラスープの素 ・・・小さじ1
・桜えび・・・ 3g
【作り方】
1．にらは4cm長さに切る。厚揚げは横半分に切ってから1cm幅に切り、ペーパータオルで包んで水けをとる。ピーナッツはラップをかぶせ、瓶の底などで粗く砕く。
2．口径約18cmの耐熱ボウルに桜えびを入れ、ラップをかけずに600Wで40秒レンチンして取り出す。ボウルにAを入れて混ぜ、もやし、厚揚げを加えて混ぜる。うどんを凍ったままのせ、ラップをかけて600Wで7分レンチンする。
3．よく混ぜ、にら、ピーナッツ、桜えびを加えてさらに混ぜる。
【手間なしポイント】
にらは余熱で温め、シャキッと歯ざわりよく！
＊ ＊ ＊
余熱で仕上げるにらはもちろん、もやしも厚揚げも火が通りやすい食材なので、調理がラクチン。いつもとはまったく違うアジアンな味つけのうどんは、「またこれ？」と言われない必殺メニューなので、ぜひ作ってみてくださいね！
※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。
レシピ考案／上島亜紀 撮影／木村 拓 スタイリング／阿部まゆこ 栄養計算／スタジオ食 編集協力／渡辺ゆき
文＝高梨奈々