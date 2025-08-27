ビーフンの代わりにうどんでアレンジ「うどんパッタイ」


エスニック料理が食べたい！　そんなとき、タイ料理のパッタイはいかがでしょう。ビーフンなどの代わりにうどんを使い、レンチンでできるレシピは、手間がかからないのに具がたっぷりで、栄養バランスも整います。夏休みのランチにぴったりなので、子どもにも食べやすい味に仕上げました。

上島亜紀さん


教えてくれたのは…

▷上島亜紀さん

料理研究家。作りやすく、ボリューム満点の料理で大人気。緑あふれる自宅で、料理教室を不定期で開催している。

■うどんパッタイ

ピーナッツが味と食感の決め手！

うどんパッタイ


【材料・1人分】＊1人分551kcal／塩分3.3g

・冷凍うどん・・・ 1玉

・厚揚げ・・・1/2 枚（約100g）

・にら ・・・1/3わ（約30g）

・もやし・・・1/2 袋（約100g）

・ピーナッツ ・・・大さじ1

■A

　└赤唐辛子の小口切り・・・1/2 本分

　└おろしにんにく、砂糖 ・・・各小さじ1/2

　└サラダ油 ・・・大さじ1

　└オイスターソース・・・ 大さじ1/2

　└とりガラスープの素 ・・・小さじ1

・桜えび・・・ 3g

【作り方】

1．にらは4cm長さに切る。厚揚げは横半分に切ってから1cm幅に切り、ペーパータオルで包んで水けをとる。ピーナッツはラップをかぶせ、瓶の底などで粗く砕く。

2．口径約18cmの耐熱ボウルに桜えびを入れ、ラップをかけずに600Wで40秒レンチンして取り出す。ボウルにAを入れて混ぜ、もやし、厚揚げを加えて混ぜる。うどんを凍ったままのせ、ラップをかけて600Wで7分レンチンする。

3．よく混ぜ、にら、ピーナッツ、桜えびを加えてさらに混ぜる。

【手間なしポイント】

にらは余熱で温め、シャキッと歯ざわりよく！


＊　＊　＊

余熱で仕上げるにらはもちろん、もやしも厚揚げも火が通りやすい食材なので、調理がラクチン。いつもとはまったく違うアジアンな味つけのうどんは、「またこれ？」と言われない必殺メニューなので、ぜひ作ってみてくださいね！

※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。

レシピ考案／上島亜紀　撮影／木村 拓　スタイリング／阿部まゆこ　栄養計算／スタジオ食　編集協力／渡辺ゆき

文＝高梨奈々