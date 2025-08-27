BEYOOOOONDS清野桃々姫、不安障害で休養「公の場で表現することが、とても怖く」
アイドルグループ・BEYOOOOONDSの清野桃々姫（20）が、不安障害のため休養することが26日、ハロー！プロジェクトの公式サイトで発表された。
【写真】BEYOOOOONDS清野桃々姫「またROCKしよう」
サイトでは「メンバーの清野桃々姫ですが、不調を感じる日が続き、医師の診察を受けたところ「不安障害」と診断を受けました。その際医師から、当面の間は休養と通院加療をした方がよい、との指導がありました為、清野自身は参加を切望していましたが、下記公演及びイベントに関してお休みさせていただきます」と当該の公演情報を交えて紹介。
清野は、自身のブログで「デビューから今までも何度も何度も自分のメンタルと向き合って、いろんな事をためして活動してきたけど、今年に入ってから、思うように自分をコントロールできないことが増えてしまって、先日改めて病院を受診したところ、このような結果になりました。今のわたしは、ステージに立つこと、公の場で表現すること発信するということが、とても怖くなってしまいました」との思いを記した。
続けて「本当はとっても大好きなはずなのに、ステージに立つことに対する感情が前とは全然違うものになってしまって、そんな自分にもすごいショックで、私はこんなはずではないと思ってずっと戦っていました。春からきっと心配かけてたよねごめんね。本番前や本番中にどうしようもなくなってしまった私を、そっとしておいてくれていたメンバーにもありがたく思います。大変で、とっても大切な時期に休んでしまうこと、本当に申し訳なく思っています。そして先輩や後輩、スタッフさん、マネージャーさんにもたくさん助けられました。本当にわたしは、助かりました。多方面にご迷惑をおかけしてしまうことになり、本当に申し訳ないです」と記した。
■報告全文
いつもBEYOOOOONDSを応援頂きありがとうございます。
メンバーの清野桃々姫ですが、不調を感じる日が続き、医師の診察を受けたところ「不安障害」と診断を受けました。
その際医師から、当面の間は休養と通院加療をした方がよい、との指導がありました為、
清野自身は参加を切望していましたが、下記公演及びイベントに関してお休みさせていただきます。
●「ハロ！コン 2025」
・8月30日(土) Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール ※2公演
・8月31日(日) Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール ※2公演
●「Trendy Taipei J-POP NIGHT」
・9月7日(日) 台北アリーナ
●「SPARK 2025 in MAKUHARI」
・9月14日(日) 幕張メッセ 国際展示場9-11ホール
●「BEYOOOOONDS/雨ノ森 川海 岡村美波・清野桃々姫FCイベント2025 〜みいももわーるど JAPAN TOUR in とうきょう あげいん〜」
・9月16日(火) 飛行船シアター
※公演中止(別途ファンクラブよりご案内いたします)
●Single「最KOO DE DANCE」発売記念イベント
・9月〜10月頃にかけて開催予定の全イベント(オンライン含む)
●「BEYOOOOOPERETTA -ottobre-」
・10月21日(火)〜10月26日(日) 品川ステラボール ※全公演
今後は医師の判断を元に、経過を見ながら活動していきます。ファンの皆様ならびに関係各位には、ご心配、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解いただきますよう宜しくお願い申し上げます。
令和7年8月26日
株式会社アップフロントプロモーション
【写真】BEYOOOOONDS清野桃々姫「またROCKしよう」
サイトでは「メンバーの清野桃々姫ですが、不調を感じる日が続き、医師の診察を受けたところ「不安障害」と診断を受けました。その際医師から、当面の間は休養と通院加療をした方がよい、との指導がありました為、清野自身は参加を切望していましたが、下記公演及びイベントに関してお休みさせていただきます」と当該の公演情報を交えて紹介。
続けて「本当はとっても大好きなはずなのに、ステージに立つことに対する感情が前とは全然違うものになってしまって、そんな自分にもすごいショックで、私はこんなはずではないと思ってずっと戦っていました。春からきっと心配かけてたよねごめんね。本番前や本番中にどうしようもなくなってしまった私を、そっとしておいてくれていたメンバーにもありがたく思います。大変で、とっても大切な時期に休んでしまうこと、本当に申し訳なく思っています。そして先輩や後輩、スタッフさん、マネージャーさんにもたくさん助けられました。本当にわたしは、助かりました。多方面にご迷惑をおかけしてしまうことになり、本当に申し訳ないです」と記した。
■報告全文
いつもBEYOOOOONDSを応援頂きありがとうございます。
メンバーの清野桃々姫ですが、不調を感じる日が続き、医師の診察を受けたところ「不安障害」と診断を受けました。
その際医師から、当面の間は休養と通院加療をした方がよい、との指導がありました為、
清野自身は参加を切望していましたが、下記公演及びイベントに関してお休みさせていただきます。
●「ハロ！コン 2025」
・8月30日(土) Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール ※2公演
・8月31日(日) Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール ※2公演
●「Trendy Taipei J-POP NIGHT」
・9月7日(日) 台北アリーナ
●「SPARK 2025 in MAKUHARI」
・9月14日(日) 幕張メッセ 国際展示場9-11ホール
●「BEYOOOOONDS/雨ノ森 川海 岡村美波・清野桃々姫FCイベント2025 〜みいももわーるど JAPAN TOUR in とうきょう あげいん〜」
・9月16日(火) 飛行船シアター
※公演中止(別途ファンクラブよりご案内いたします)
●Single「最KOO DE DANCE」発売記念イベント
・9月〜10月頃にかけて開催予定の全イベント(オンライン含む)
●「BEYOOOOOPERETTA -ottobre-」
・10月21日(火)〜10月26日(日) 品川ステラボール ※全公演
今後は医師の判断を元に、経過を見ながら活動していきます。ファンの皆様ならびに関係各位には、ご心配、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解いただきますよう宜しくお願い申し上げます。
令和7年8月26日
株式会社アップフロントプロモーション