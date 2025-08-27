レイザーラモンHGの妻・住谷杏奈、“ジャングル”みたいな自宅ショット公開 広々空間に植物がズラリ「この子達の力を借りて運気爆アゲを信じてるのだ」
お笑い芸人のレイザーラモンHG（49）の妻でタレント・住谷杏奈（42）が27日、自身のインスタグラムを更新。「我が家のジャングル化計画 ご協力いただいたお花屋さんありがとうございました」と書き出し、観葉植物があふれる広々とした自宅の写真を公開した。
【写真・動画】「我が家のジャングル化計画」植物ズラリな自宅ショット披露の住谷杏奈
住谷は「我が家の植物が枯れやすくて･･･腐る事はあまりないと言われて購入したサボテンは1ヶ月以内に腐り、それが4回続きました」と栽培に挑戦するも、これまではうまくいかないことが多かったことを告白。
続けて「私の邪悪な負の気を全て植物が吸い取ってくれて、私を守ってくれてるんだな、感謝と勝手に思い込みながら生きてきましたが･･･空気の循環と、風通しと、日光の当て方、水のやり方の頻度がそもそも間違っていたみたいで、、、」と“プロ＝花屋”からアドバイスを受けたことを明かし、協力を得てグリーンあふれる空間に生まれ変わった自室を写真と動画で紹介した。
「これからはしっかりと責任を持ってこの子達を育てていきたいと思います」と決意し、「この子達の力を借りて運気爆アゲを信じてるのだ」と記し締めくくった。
