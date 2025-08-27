Number_i平野紫耀、オーダーした“ツールボックス・トランク”を解説「言葉にならないくらい感動」 ルイ・ヴィトン展を訪問
3人組グループ・Number_iの平野紫耀が、28日発売の雑誌『エル・ジャポン』10月号（ハースト婦人画報社）に登場する。
【写真】かわいすぎる照れ笑い！「プールに行きたい」平野紫耀
平野は、ルイ・ヴィトン「ビジョナリー・ジャーニー」展を訪問。“旅の真髄（こころ）”に触れられるクリエーティブな空間をナビゲートする。
「ルイ・ヴィトン」のアトリエが再現されたセクションに展示されている自身がオーダーした“ツールボックス・トランク”について、平野は「僕はバイクが好きなので、工具箱から着想を得てオーダーしました。フタの内側には“Number_i”のロゴ入りのゴールドプレートも付いています」と解説。「初めて完成品を見たときは、言葉にならないくらい感動しました」と、熱く語った。
同号の表紙はTWICE・MOMOが飾る。そのほか、坂口健太郎、オダギリジョー、本田響矢らが登場する。
