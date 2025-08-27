「あのちゃん」ことタレント・あの（年齢非公表）が26日放送のテレビ東京「あのちゃんの電電電波」（火曜深夜2・00）に出演。絶対やりたくないと思う番組を明かした。

この日は8人組男性ダンスボーカルユニット「ICEx」から4人がゲスト出演。17歳の八神遼介が「ライブで本当はふざけたいんですけど、お客さんの前に行くとちょっとすかしちゃうというか、ちょっとカッコつけちゃう。もっとはしゃげるようになりたいです」と相談した。

すると、アーティストでもあるあのは「（キャラクターは）バラエティーに出たりしてからライブで出す方が僕はいいと思う。ライブって、めっちゃ、ある意味自分しか見てくれないファンというか、めっちゃアットホームな空間で笑いが取れちゃったりとかするから、そこからバラエティーに行くとケガするから、逆の方がいいかも」とアドバイスを送った。

そのアドバイスに八神も「バラエティー番組出たいです」と告白。「霜降り明星」の粗品は「出たいバラエティー番組とかないの？」と聞くと、「僕ドッキリとか好きなんで、ドッキリの番組とか、出たいっすね」と八神。これには、あのは「ドッキリやりたいんだ。絶対やりたくない」ともらした。