俳優の浅野和之（71）が26日に放送されたBSテレ東「和田明日香とゆる宅飲み」（火曜後10・00）に出演。驚きの“せっかちエピソード”を明かした。

健康のためにウオーキングを習慣にしているという浅野。「速歩がいいっていうのを聞いて。ジョギングよりもいいらしいです。あまり走らないから膝とか腰に負担がかからないし。あと意外にカロリーを消費するって書いてありました」と話した。

これにMCの料理家・和田明日香が「でも普段から歩くの速そう」とイメージを語ると、浅野は「速いんですよ、僕。まさにその通りです。いま話して分かるようにせっかちでしょ」と苦笑い。

さらに「一回家族3人で出掛けようとして家を出たんですよ。ちょうどタクシーが来て、ぱっと拾ったんです。タクシーなかなか拾えないじゃないですか。拾って乗ったまま走っちゃったんです、僕一人だけ。2人置いて」とせっかちすぎるあまり家族を置き去りにした驚きのエピソードを明かした。

「3メートルくらい走ってから、ハッて気付いて、そしたら2人が私の方向いてあ然としていて。本当にそのくらいせっかちというか、自分でもかなり反省しましたけど」と話し、和田は「それはなかなかないせっかちエピソード」と笑っていた。