工藤静香、海鮮たっぷり手作りワンパンパスタ披露「簡単で美味しそう」「忙しいときにぴったり」の声
【モデルプレス＝2025/08/27】歌手の工藤静香が26日、自身のInstagramを更新。海鮮たっぷりの手作り煮込みパスタを披露した。
【写真】工藤静香、タコホタテ入りの簡単パスタ
今回、工藤は「イタリアの方に叱られそうな煮込みパスタ笑」「でも丁度アルデンテに仕上げてうまうまです！笑」とお茶目につづり、海鮮がたっぷり入った手作りの煮込みパスタを披露した。
さらに、調理過程を収めた動画も公開し「基本ある材料で！タコ ホタテ ネギ 舞茸 にんにくをオリーブオイルで炒めてチキンブイヨン 醤油 みりん しんなりしたら水！水は加減をしながら、パスタの茹で時間に合わせて水がなくなる時間にパスタが茹で上がる感じにします。簡単パスタの出来上がり！」と丁寧に作り方を紹介。最後には「煮詰めると味は濃くなるので、加減をしながら調整してくださいね！」とアドバイスも添えた。
この投稿に、ファンからは「簡単で美味しそう」「見てるだけでお腹が空いてくる」「ワンパンパスタ真似したい」「レパートリー多くて尊敬する」「忙しいときにぴったり」「料理動画がとても参考になる」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
