乃木坂46池田瑛紗、色白素肌際立つタンクトップ姿にファン騒然「まるでアート」「目が覚める美しさ」
【モデルプレス＝2025/08/27】乃木坂46の池田瑛紗が26日、自身のInstagramを更新。タンクトップを着こなした写真を投稿し、反響が寄せられている。
【写真】乃木坂メンバー「めっちゃ刺さる」と話題のタンクトップ姿
池田は、ハート絵文字のみのキャプションとともに、グレーのタンクトップトップスにシルバーのネックレスを合わせたモノトーンコーディネートを公開。色白の素肌が映えるシンプルながらもスタイリッシュなスタイルが印象的な1枚となっている。
この投稿に、ファンからは「まるでアート」「目が覚める美しさ」「さすがに強すぎる」「大人っぽくて素敵」「めっちゃ刺さる」「カッコよすぎです」「新しい魅力発見」といった声が上がり、投稿後にはX（旧Twitter）上で「池田瑛紗」がトレンド入りを果たすほど話題を呼んだ。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】乃木坂メンバー「めっちゃ刺さる」と話題のタンクトップ姿
◆池田瑛紗、モノトーンコーディネートで魅力開放
池田は、ハート絵文字のみのキャプションとともに、グレーのタンクトップトップスにシルバーのネックレスを合わせたモノトーンコーディネートを公開。色白の素肌が映えるシンプルながらもスタイリッシュなスタイルが印象的な1枚となっている。
この投稿に、ファンからは「まるでアート」「目が覚める美しさ」「さすがに強すぎる」「大人っぽくて素敵」「めっちゃ刺さる」「カッコよすぎです」「新しい魅力発見」といった声が上がり、投稿後にはX（旧Twitter）上で「池田瑛紗」がトレンド入りを果たすほど話題を呼んだ。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】