TWICEのMOMO、『エル・ジャポン』表紙にソロで初登場 最新ジュエリーまとい美脚披露
多国籍9人組ガールズグループ・TWICEのMOMOが、28日発売の『ELLE Japon（エル・ジャポン）』（ハースト婦人画報社）10月号の表紙にソロで初めて登場。最新ジュエリーをまとっている。
【誌面カット】ジュエリーを手に…クールな表情のMOMO
MOMOが、同誌にソロで登場。MOMOの多面的な魅力とリンクする「タサキ」の最新ジュエリーに合わせて、モード、マニッシュ、カジュアルなど多彩なスタイリングで、美脚も披露している。
凛とした眼差しと、強くしなやかな感性で魅せるMOMOのフォトストーリーは全8ページにわたって掲載。
そのほか同誌には平野紫耀、坂口健太郎、オダギリジョー、本田響矢らが登場する。
【誌面カット】ジュエリーを手に…クールな表情のMOMO
MOMOが、同誌にソロで登場。MOMOの多面的な魅力とリンクする「タサキ」の最新ジュエリーに合わせて、モード、マニッシュ、カジュアルなど多彩なスタイリングで、美脚も披露している。
凛とした眼差しと、強くしなやかな感性で魅せるMOMOのフォトストーリーは全8ページにわたって掲載。
そのほか同誌には平野紫耀、坂口健太郎、オダギリジョー、本田響矢らが登場する。