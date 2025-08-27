◆米大リーグ ドジャース―レッズ（２６日・米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２６日（日本時間２７日）、本拠地・レッズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、５―１の６回２死二塁で迎えた４打席目は、２番手左腕スーターから打球速度111・3マイル（約179キロ）の高速右前打となり、８月１８日（同１９日）の敵地・ロッキーズ戦以来７戦ぶりのタイムリーヒットとなった。

２戦ぶりとなる４６号が出れば、昨季加入したドジャースで通算１００本塁打となる。１点を追う初回先頭の１打席目は空振り三振に倒れ、本拠地からはため息が漏れた。１−１の３回先頭の２打席目は四球で出塁したが得点にはつながらず。５回先頭の３打席目は左飛に倒れた。

前日２５日（同２６日）は、世界的人気の韓国アイドルグループ「ＢＴＳ」のＶ（２９）が始球式を務めた本拠地・レッズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場したが、３打数ノーヒットに終わり、直近４戦で１安打となっている。だがチームは、３発７得点の「ダイナマイト」打線で快勝。優勝争いではナ西地区２位のパドレスが敗れ、単独首位に返り咲き、地区Ｖマジックを「２９」に減らしていた。

今季最長１３連戦の最終カード２戦目。４連勝中と絶好調のレジェンド左腕カーショー投手が、５回２安打１失点で試合を作り、通算２２１勝目の権利を得て降板した。