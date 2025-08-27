俳優の原菜乃華さんが、自身のインスタグラムで22歳になったことを報告しました。



【写真を見る】【 原菜乃華 】「22歳になりました」夜の港をバックに輝くスマイル 「良き歳にするぞおーーー︎！」に祝福ラッシュ





原さんは、夜の港を眺めながらスマホを構えていたところを振り向いたようなポーズでの１ショットを投稿。黒を基調に茶のパターンが全身に織り込まれたノースリーブのワンピースドレスに、白い肌が際立っています。









原さんは「本日、22歳︎になりました」とテキスト。「沢山のお祝いメッセージありがとうございます。」とフォロワーに感謝し、カメラのディスプレイを覗く仕草や、海風に髪を揺らす表情を投稿しています。









「良き歳にするぞおーーー︎！」とフランクに抱負を伝える原さんに、多くのフォロワーから祝福が寄せられています。



原さんは今年に入り、朝の連続テレビ小説や、7月ドラマ「ちはやふるーめぐり−」、映画では「見える子ちゃん」で主演を務め、8月29日に公開を控えるアニメ映画「不思議の国でアリスと - Dive in Wonderland -」で主演声優を務めるなど、めざましい活躍を見せています。

【担当：芸能情報ステーション】