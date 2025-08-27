»ÔÌò½ê¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»»¦Åþ¡ÖÂçÎÌ¤Î°ÜÌ±¤¬¡×¸í¾ðÊó¤Çº®Íð¡¡¥¢¥Õ¥ê¥«4¤«¹ñ¤Î¡Ö¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¡×Ç§Äê¤ËSNS±ê¾å¡Únews23¡Û
¹ñÆâ¤Î4ÅÔ»Ô¤¬¥¢¥Õ¥ê¥«³Æ¹ñ¤Î¡Ö¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¡×¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇSNS¤¬±ê¾å¡£»ÔÌò½ê¤Ë¤âÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿¦°÷¤¬ÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û²¿¼Ô¤«¤¬½ñ¤´¹¤¨¤¿¤«¡¡¥°¡¼¥°¥ë¥Þ¥Ã¥×¤Î¡ÖÌÚ¹¹ÄÅ·Ù»¡½ð¡×¤ÎÉ½µ
¡ÖÂçÎÌ¤Î°ÜÌ±¤¬¡×¸í¾ðÊó¤Çº®Íð¡¡ÌÚ¹¹ÄÅ»Ô¤Ë¤Ï1000·ï°Ê¾å¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¿¦°÷
¡Ö°Ü½»¤È¤«°ÜÌ±¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤ò¹Ô¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤´¿´ÇÛ¤Ï¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡Ä¡×
ÀéÍÕ¸©¡¦ÌÚ¹¹ÄÅ»Ô¤Î»ÔÌò½ê¤Ç¤Ï¡¢Ä«¤«¤éÅÅÏÃ¤¬ÌÄ¤ê»ß¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë1000·ï°Ê¾å¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬»ÔÌ±¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¿¦°÷
¡Ö°ìÆüÃæ¡¢ÌÄ¤ê»ß¤Þ¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¶ÈÌ³¤Ë¤â»Ù¾ã¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£Á´¤¯¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¤¤Ã¤«¤±¤Ï20Æü¡¢²£ÉÍ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿TICAD¡Ê¥Æ¥£¥«¥Ã¥É¡Ë¡á¥¢¥Õ¥ê¥«³«È¯²ñµÄ¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿È¯É½¤Ç¤·¤¿¡£
JICA¤ÏÌÚ¹¹ÄÅ»Ô¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î4¤Ä¤Î¼«¼£ÂÎ¡Ê»³·Á¡¦Ä¹°æ»Ô¡¢ÀéÍÕ¡¦ÌÚ¹¹ÄÅ»Ô¡¢¿·³ã¡¦»°¾ò»Ô¡¢°¦É²¡¦º£¼£»Ô¡Ë¤ò¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë¥¢¥Õ¥ê¥«4¤«¹ñ¤Î¡Ö¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¡×¤ËÇ§Äê¡£¹ñºÝ¸òÎ®¤Î¸å²¡¤·¤¬ÌÜÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î1¤Ä¡¢¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢À¯ÉÜ¤«¤é¤ÏÅö½é¡¢¤³¤ó¤ÊÈ¯É½¤¬...
¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢À¯ÉÜ¤ÎÀ¼ÌÀ¡Ê¸½ºß¤ÏÄûÀµ¡Ë
¡ÖÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÏÌÚ¹¹ÄÅ¤Ø¤Î°Ü½»¤ò´õË¾¤¹¤ë¡¢¼ã¤¯¤ÆÍ¥½¨¤Ê¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¿Í¤ËÆÃÊÌ¤Ê¥Ó¥¶¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡×
¡È°ÜÌ±¤Î¼õ¤±Æþ¤ìÂ¥¿Ê¡É¤È¤â¤È¤ì¤ëÆâÍÆ¤Ë¡¢JICA¤äÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÈÝÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±
¡ÖËÜ·ï»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢JICA¸¦½¤»ö¶ÈÅù¤òÄÌ¤¸¤¿¥¤¥ó¥¿¡¼¥óÀ¸¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£°ÜÌ±¤Î¼õ¤±Æþ¤ìÂ¥¿Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¤·¤«¤·¡¢SNS¤Ç¤Ï¸í²ò¤Ë´ð¤Å¤¯¾ðÊó¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÂçÎÌ¤Î¥¢¥Õ¥ê¥«°ÜÌ±¤ÎÎ®Æþ¤¬»Ï¤Þ¤ë¡×
¡ÖÈÈºá¤¬Áý²Ã¤·¼£°Â¤¬°¤¯¤Ê¤ë¡£³¹¤â°Â¿´¤·¤ÆÊâ¤±¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¡×
ËÝÏ®¤µ¤ì¤ëÃÏ¸µ¡Ö¸í¾ðÊó¤Ï»ÄÇ°¡×¡¡
¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Î¡Ö¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿ÌÚ¹¹ÄÅ»Ô¡£¥°¡¼¥°¥ë¥Þ¥Ã¥×¤Ç¡ÖÌÚ¹¹ÄÅ·Ù»¡½ð¡×¤È¸¡º÷¤¹¤ë¤È¡¢µ¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÀéÍÕ¸©·Ù»¡¡È¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¡ÉÀ¯ÉÜ·Ù»¡½ð¡£²¿¼Ô¤«¤Ë¤è¤ê½ñ¤´¹¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÌÚ¹¹ÄÅ»Ô¤Ï¡¢4Ç¯Á°¤ÎÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Î¥Û¥¹¥È¥¿¥¦¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢Áª¼ê¤Î»öÁ°¹ç½É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¡¢Áª¼ê¤¬½ÉÇñ¤·¡¢ÎÁÍý¤âÄó¶¡¤·¤¿»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï...
¥Ñ¥×¥ê¥«¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹ ÈÓÄÍµÁÅµÂåÉ½
¡ÖSNS¤Î¸í¤Ã¤¿¾ðÊó¤Î³È»¶¤Ç¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¤¤ÊÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â»ÄÇ°¡£Àµ³Î¤Ë¾ðÊó¤ò½¸¤á¤ÆÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
¤¤¤Þ¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Ç³¤³°Î¹¹ÔÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢10¿Í¤¤¤ëÀµ¼Ò°÷Á´°÷¤Ë³°¹ñ¿Í¤òºÎÍÑ¡£´ÛÆâ¤Ë¤Ï¡¢°Û¹ñ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿Áõ¾þ¤â¤Û¤É¤³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂåÉ½¤ÎÈÓÄÍ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ë¹¤¬¤ë³°¹ñ¿Í¤Ø¤Î°¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤ò·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥×¥ê¥«¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹ ÈÓÄÍµÁÅµÂåÉ½
¡ÖÅö´Û¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë³°¹ñ¿Í¤¿¤Á¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÌÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÀ¨¤¯»ÄÇ°¡£¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»ä¤¿¤Á¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¡¢Í·¤Ó¤ËÍè¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬³Ú¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤½¤³¤Ï¤ß¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×
ÌÚ¹¹ÄÅ»ÔÄ¹¤â²ñ¸«¤Ç¡Ä
ÀéÍÕ¡¦ÌÚ¹¹ÄÅ»Ô ÅÏÊÕË§Ë®»ÔÄ¹
¡Ö°Ü½»°ÜÌ±¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤Þ¤¿ÆÃÊÌ½¢Ï«¥Ó¥¶Åù¤ÎÈ¯µëÍ×·ï¤Î´ËÏÂÁ¼ÃÖ¤Ê¤É¤Î»ö¼Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»ä¤ÎÊý¤«¤éÍ×ÀÁ¤·¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¯Á´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¡×
¥Í¥Ã¥È¤Ç³È»¶¤¹¤ë²±Â¬¤Ë¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«³Æ¹ñ¤Î¡Ö¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿Â¾¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ë¤â¶ì¾ð¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·³ã¸©»°¾ò»Ô¤Î»ÔÄ¹¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤Ç¿Íºà¸òÎ®¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢°ÜÌ±¼õ¤±Æþ¤ì¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤¹¡£
¿·³ã¡¦»°¾ò»Ô ÂìÂôÎ¼»ÔÄ¹
¡ÖÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ¤Î³ØÀ¸¤¬ÍèÇ¯1Ç¯´Ö¥¬¡¼¥Ê¤Ç¸¦½¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£Â¿Ê¸²½¶¦À¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤³¤ì¤«¤é¤ÎÃÏ°è¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤â»ñ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×
»³·Á¸©Ä¹°æ»Ô¤ä°¦É²¸©º£¼£»Ô¤â¡¢SNS¤Ç³È»¶¤·¤Æ¤¤¤ë¸í¤Ã¤¿¾ðÊó¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¸í¾ðÊó¡©¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤âÄûÀµ
Æ£¿¹¾ÍÊ¿¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤Ê¤¼¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¸í¾ðÊó¤¬³È»¶¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¸µ³°Ì³ÉûÂç¿Ã¤Îº´Æ£¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
º´Æ£Àµµ× ¸µ³°Ì³ÉûÂç¿Ã
¡Ö¡ØJICA¡¦¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¡Ù¤ÈÂ¾¤Î¹ñ¤¬¹Í¤¨¤ë¡Ø¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¡Ù¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¡£¡Ø¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¡Ù¡á¤Õ¤ë¤µ¤È¤À¤¬¡¢¡ØJICA¡¦¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¡×¤Ï¡È»ÐËåÅÔ»Ô¡ÉÅª¤Ë¸òÎ®¤ò¶¯²½¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¡×
Æ£¿¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢À¯ÉÜ¤Ï¡ÖÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢ÌÚ¹¹ÄÅ¤Ø¤Î°Ü½»¤ò´õË¾¤¹¤ë¼ã¤¯¤ÆÍ¥½¨¤Ê¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¿Í¤ËÆÃÊÌ¤Ê¥Ó¥¶¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦È¯É½¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤ÇJICA¤Ï¡¢¡Ö»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ëÆâÍÆ¤ª¤è¤Ó¸í²ò¤ò¾·¤¯É½¸½Åù¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆâÍÆ¤ÎÄûÀµ¤òÂ®¤ä¤«¤Ë¹Ô¤¦¤è¤¦¿½¤·Æþ¤ì¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¡¢¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢À¯ÉÜ¤¬26Æü¤Ë¤Ê¤êÀ¯ÉÜ¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¾å¤Çºï½ü¤·¡¢ÆüËÜÂ¦¤Î¸«²ò¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÀîºÌ²Â¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
´û¤ËÄûÀµ¤Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤¼À¯ÉÜ¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Î¿©¤¤°ã¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬È¯À¸¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥Ó¥¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸ÀµÚ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¡Ö¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¡×¤È¤¤¤¦¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤Î¸í²ò¤À¤±¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«µ¿Ìä¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®Àâ²È¡¡¿¿»³¿Î¤µ¤ó¡§
¤Þ¤º¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉÔÂ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â°ú¤Ã¤«¤«¤ë¤Î¤Ï¡¢»²µÄ±¡Áªµó¤Ç¡Ö³°¹ñ¿Í¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤Î¸øÌó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¼è¤ê¾å¤²¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î³¹¤Ë³°¹ñ¿Í¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡ÖÉÝ¤¤¡×¡ÖÍè¤ÆÍß¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡¢Ä¬Î®¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
º£¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Îã¤¨¤Ð¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î»þ¡¢Áª¼ê¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¥¦¥§¥ë¥«¥à¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥®¥¯¥·¥ã¥¯¤·¤ÆÆüËÜ¤â¸ÉÎ©¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¾¯¤·¿´ÇÛ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤ª¸ß¤¤¤¬Íý²ò¤·¹ç¤Ã¤Æ¡¢Í§¹¥´Ø·¸¤ò·ë¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤¿Íè¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë²¿¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÇÓÀÍ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦ºÇ°¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤âµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ£¿¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Î¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¤È¤Ê¤ëÌÚ¹¹ÄÅ»ÔÌ±¤Ï¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¹¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥óÇ§Äê¤ËÌÚ¹¹ÄÅ»ÔÌ±¤Ï¡©»ÔÄ¹¡ÖJICA¤â³°Ì³¾Ê¤â½àÈ÷ÉÔÂ¤Î¤Ê¤«º£²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡×
¡½¡½ÌÚ¹¹ÄÅ¤¬¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Î¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¤Ë
20Âå
¡Ö¤¨¡¢¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Î¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¤Ç¤¹¤«¡£¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Ç¤¹¤«¡£ÌÚ¹¹ÄÅ¤Ï´Ñ¸÷Ì¾½ê¤È¤«¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê³°¹ñ¤Î¿Í¤¬Íè¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¡×
50Âå
¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤«Ê¸²½¤È¤«¤Ç¡¢¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬¸òÎ®¤ò»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤ÊÍ§¹¥´Ø·¸¤ò·ë¤Ù¤ì¤Ð¡×
60Âå¡¡
¡Ö¸òÎ®¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¹ñ¤¬ÂçÊÑ¤Ê»þ´ü¤Ê¤Î¤Ç¡¢Â¾¤Î¹ñ¤Î¿Í¤Î¤³¤È¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤é¤ì¤ëÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡×
40Âå
¡ÖÌÚ¹¹ÄÅ¤Ï³°¹ñ¿Í¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊÕ¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÃÏ°è¤Ç³°¹ñ¿Í¤ÎÊýÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
³§¤µ¤ó¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¹Í¤¨¤ò¤ª»ý¤Á¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌÚ¹¹ÄÅ»ÔÄ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÄ«¤Î»Ï¶È»þ´Ö¤«¤éÊÄÄ£»þ´Ö¤Þ¤ÇÅÅÏÃ¤¬ÌÄ¤ê»ß¤Þ¤ºÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÔÄ¹¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¯¤éJICA¤ä³°Ì³¾Ê¤¬¡Ø´Ö°ã¤¤¤À¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¸í¾ðÊó¤¬³È»¶¤µ¤ì¤ë¡£JICA¤â³°Ì³¾Ê¤â½àÈ÷ÉÔÂ¤Î¤Ê¤«º£²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®Àî¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¿¦°÷¤Î³§¤µ¤ó¤ÏÂçÊÑ¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤Î³§¤µ¤ó¤â¡¢ÆÍÁ³¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÃÏ¸µ¤¬¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¤È¤¤¤¦Ç§Äê¤¬¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òSNS¤Î¾ðÊó¤äÊóÆ»¤òÄÌ¤·¤ÆÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢ÅöÁ³¸ÍÏÇ¤¤¤ò³Ð¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÚ¹¹ÄÅ»Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÀâÌÀ¤â½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¿¿»³¿Î¤µ¤ó¡§¡¡
Á´ÂÎÅª¤Ë½çÈÖ¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ü¥¿¥ó¤Î³Ý¤±°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤·¤«¤·¡¢´°Á´¤ËÌÂÏÇ¤À¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÁ´Á³¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢¤¢¤ì¤À¤±²£ÉÍ¤ÇÂç¤¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¿Í¤ÏÍè¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÂçÊÑ¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¤ÎÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤ÏÃúÇ«¤µ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¸ÀÍÕÂ¤é¤º¤È¤¤¤¦¤«¡¢Áê¼ê¤ÎÎ©¾ì¤ËÎ©¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¿´ÇÛ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÃúÇ«¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
Æ£¿¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
´Ø¤ï¤Ã¤¿¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤ÆÃúÇ«¤ÊÀâÌÀ¤ÈÉ½¸½¡¢Íý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¤Í¡£
¾®Àî¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤òÄÌ¤·¤Æ¹ñºÝ¸òÎ®¤Î²ê¤¬Å¦¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢²þ¤á¤ÆÃúÇ«¤Ë¡¢À¯ÉÜ¤âJICA¤âÀâÌÀ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¡×Ç§Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤ÎÀ¼¤Ï¡©
NEWS DIG¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¡Ö¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¡×Ç§Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÀ¼¡×¤òÊç½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Q.¡Ö¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¡×Ç§Äê ¸í¾ðÊó¤Î³È»¶¤É¤¦»×¤¦¡©
¡Ö·üÇ°¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡Ä42.9%
¡Ö¹ñºÝ¸òÎ®¤ÎÂ¥¿Ê¼«ÂÎ¤ÏÎÉ¤¤¤³¤È¡×¡Ä7.7%
¡ÖÇ§Äê¤Ë´Ø¤¹¤ëJICA¤ÎÀâÌÀÉÔÂ¡×¡Ä38.0%
¡ÖÌä¤¤¹ç¤ï¤»»¦Åþ¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡×¡Ä3.8%
¡Ö¤½¤ÎÂ¾¡¦¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ä7.7%
¢¨8·î26Æü¸á¸å11»þ11Ê¬»þÅÀ
¢¨Åý·×³ØÅª¼êË¡¤Ë´ð¤Å¤¯À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
¢¨Æ°²èÆâ¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ï27Æü¸áÁ°8»þ¤Ç½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
