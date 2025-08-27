テクニカルポイント ドル円 ２１日銭前後
149.51 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
149.10 エンベロープ1%上限（10日間）
149.01 200日移動平均
148.39 一目均衡表・基準線
147.84 現値
147.82 21日移動平均
147.68 一目均衡表・転換線
147.62 10日移動平均
146.79 一目均衡表・雲（上限）
146.14 エンベロープ1%下限（10日間）
146.12 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
145.65 一目均衡表・雲（下限）
145.49 100日移動平均
ややドル買いも２１日銭前後と中立から外れていない
