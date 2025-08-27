149.51　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
149.10　エンベロープ1%上限（10日間）
149.01　200日移動平均
148.39　一目均衡表・基準線
147.84　現値
147.82　21日移動平均
147.68　一目均衡表・転換線
147.62　10日移動平均
146.79　一目均衡表・雲（上限）
146.14　エンベロープ1%下限（10日間）
146.12　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
145.65　一目均衡表・雲（下限）
145.49　100日移動平均

ややドル買いも２１日銭前後と中立から外れていない