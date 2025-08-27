お笑いタレントの伊集院光(57)が26日深夜放送の、MCを務めるテレビ東京「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1・30）に出演。共演するテレビプロデューサー佐久間宣行氏（49）を「野村再生工場」と評する場面があった。

この日のゲストはお笑いコンビ「ハライチ」の岩井勇気。佐久間氏は「最初出会った時、もちろんその前から知ってたけど、“捨てられた犬”みたいなね」と自身がプロデューサーを務めていた同局「ゴッドタン」の「腐り芸人セラピー」のコーナーなどに出演し始めた当時を回顧。

岩井は「いやあそうっすねえ。澤部がとにかくテレビに出てたんで、本当に腐ってる状態で『ゴッドタン』とかも呼ばれてたじゃないですか」と相方・澤部佑の活躍ぶりを目にして腐っていたとぶっちゃけた。

佐久間氏はさらに「調子悪い時に『腐り芸人セラピー』に出て、みんな売れていってるよね」と証言。「だって東京来て最初うまくいかなかったダイアンとか。全く売れてない状態に近いところから目がギンギンの状態できて、その時の立ち回りでいろんな番組に呼ばれたみなみかわもそうだよねえ」とも話した。

伊集院は「佐久間さんという人は、野球で言ったら『野村再生工場』って言って、もうプロ野球で無理ですよって言われた人を野村（克也）さんは引き取るの」とプロ野球の名称・野村克也さん（20年死去）に例えてみせた。

「まず覚悟をさせるの。うちの球団がダメだったらダメですよっていう話をした後に、ただ、変化球だけは完璧なんだから、これを武器にしてやりなさいっていうことを。そこから急にもう辞める寸前の人がエースになったりとか」と説明すると「佐久間さんそれに近いかな」との印象を語った。