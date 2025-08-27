【拡大画像へ】

書泉は、「邪神ちゃんドロップキック」と「ボイスフレンド」のコラボ企画「邪神ちゃんドロップキック 魔泉グランデからの脱出」を書泉グランデにて開催する。期間は9月1日から10月31日までで、チケット料金は2,200円。

本企画は魔界ダンジョン化した書泉グランデに閉じ込められた参加者が邪神ちゃんたちと脱出を目指すことになる、という没入型音声イベント。体験キットとなるスマートフォンとオープンイヤー型イヤホンを装着し店内を歩くことで、行動に合わせて物語が進行していく。

「邪神ちゃん編」「花園ゆりね編」「ぺこら編」「ぴの編」の全4種類のストーリーがあり、どのキャラクターとバディを組むかによってそれぞれ異なる展開が楽しめる。9月1日からは第1弾として「邪神ちゃん編」がスタートし、その後、イベントの体験者数に応じて第2弾以降のストーリーが次々と解放されていく予定。

また、会場では等身大パネルの展示やボイス付き聖地巡礼マップの配布のほか、ボイス付きアクリルキーホルダーなどのオリジナルグッズの販売なども行なわれる。

さらに、イベント体験者にはイベント用に描き下ろしたメインビジュアルのポストカードが、1回の体験につき1枚プレゼントされる。

【あらすじ】

書泉グランデに買い物に来ていた「あなた」は、邪神ちゃんの悪だくみに巻き込まれ、魔界ダンジョン化した書泉グランデ「魔泉グランデ」から出られなくなってしまいました。途方に暮れてフロアを彷徨っていると、同じように「魔泉グランデ」から出られなくなっていそうな人影が……。出会ったキャラクターと協力して、「魔泉グランデ」から脱出を目指しましょう！

開催情報

【開催期間】2025年9月1日（月）～10月31日（金）

【開催場所】書泉グランデ

【体験時間】1回あたり30分程度 ※体験時間は目安です。

【チケット料金】2,200円（税込）

※事前予約・日時指定制。チケットは全ストーリー共通です。

【チケット販売期間】2025年7月28日（月）19時30分～各指定日時まで

【声の出演】邪神ちゃん（CV：鈴木愛奈）、花園ゆりね（CV：大森日雅）、ぺこら（CV：小坂井祐莉絵）、ぴの（CV：山田麻莉奈）

【脚本】森田季節

■チケット販売ページ

(C) SHOSEN Inc