9月限定で「リモンチェッロハイボール」が3のつく日は1杯目無料！ダニエルズ「30周年記念」

「ダニエルズ」は、2025年に30周年を迎え、2025年9月1日より、3のつく日は「リモンチェッロハイボール」を1杯目のみ無料で提供します。

ダニエルズ「30周年記念」

■開催概要

提供商品：リモンチェッロハイボール ※1杯目のみ無料提供

提供期間：2025年9月1日(月)から9月30日(火)までの「3」のつく日が対象

提供店舗：ダニエルズ全店舗

※注意事項 注文時にスタッフへお伝えください。

料理を1品以上注文の方に限ります。

リモンチェッロとは、イタリアのアマルフィ海岸やカンパーニア州のナポリ湾周辺のカプリ島、ソレント半島など、レモンの名産地で生まれたリキュールです。

アルコールにレモンの皮を漬け込み、その後砂糖水を加えて作られます。

黄金色が美しく見た目にも涼しげで爽やかなお酒です。

ダニエルズでは「リモンチェッロハイボール」として、アルコール度数の高いリモンチェッロをソーダで割り、最後にフレッシュレモン果汁を加えて提供されています。

