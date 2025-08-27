株式会社りらいぶがBリーグのオフィシャルパートナーに就任…新技術「リライブエンジン」を全選手のユニフォームに搭載へ

8月27日、株式会社りらいぶは2025-26シーズンからB.LEAGUEのオフィシャルパートナーに就任することを発表した。パートナーシップ名称は「血行促進ウェアパートナー」。同社の新技術「リライブエンジン」を全選手のユニフォームに搭載するほか、33歳以上のベテラン選手を対象とした新アワード「MVVりらいぶ賞」を創設することも明かされた。

発表会に登壇した株式会社りらいぶの佐々木貴史代表取締役は、「培った技術をBリーグの舞台でアスリートの皆様へのサポートで活かしていただきたい。そんな想いで今回はパートナー就任を決意いたしました」と、Bリーグ参画への熱い想いを語った。

今回のパートナーシップの核となるのが、同社が新たに開発した先進技術「リライブエンジン」だ。これは特殊な加工を施した鉱石を練り込んだテープ素材を小型のタグに凝縮したもので、体に装着するだけで血行が28パーセント向上することが第三者機関によって確認されているという。

2025－26シーズンからは、B1・B2全クラブの公式ユニフォームの胸にあるB.LEAGUEワッペンの下に、この「リライブエンジン」が搭載されることが決定。佐々木社長は「このユニフォームへの搭載を通じて、Bリーグ選手全体のサポートをしていく」と述べ、リーグ全体のコンディション維持とパフォーマンス向上に貢献していく考えを示した。

さらに、この新技術を広く体験してもらうための「みんなでエンジン 始動プロジェクト」も発表された。リライブエンジンを搭載した「リライブパワーリストバンド」を合計1万個、アスリートや介護・建設の現場で体を酷使する人々などにモニターとして無償で配布する。佐々木社長は「私たちの目指しているのは、単に製品を販売したいということではない。アスリートのパフォーマンスを上げる、高齢者が健康維持ができる、そして働く方々の体をサポートしたい。そうした社会的な問題も解決したい」と、プロジェクトの壮大なビジョンを語った。

また、同社独自の特別表彰として「MVV（Most Valuable Veteran）りらいぶ賞」の創設も発表された。これはシーズンを通して活躍した33歳以上のベテラン選手の中から、最も輝きを放った1名を独自に選出し表彰するもの。受賞者には賞金50万円とリライブ製品の特別セットが贈呈される。

この取り組みについて、ゲストとして登壇した名古屋ダイヤモンドドルフィンズの佐藤卓磨は、「長く活躍する選手は本当に毎日色々なケアをしているんですけど、そういったものはなかなか表に出てこない。こうした取り組みを通じて、僕たち現役選手だったり、ケアに対する取り組みの意識が変わればいいなと思っています」と、ベテラン選手への新たな評価基準が生まれることに期待を寄せた。

Bリーグの島田慎二チェアマンも「1年半前から色々お話をさせていただいて、Bリーグの選手たちがよりパフォーマンスが上がったり、ケガのないような状況をなんとか作れないかなと思っていた。ようやく今日こういう場に立てて、本当に光栄です」と、新たなパートナーシップへの喜びと期待を語った。