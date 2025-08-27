「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２７日正午現在でＤｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ<4833.T>が「買い予想数上昇」４位となっている。



２７日の東証グロース市場でＤｅｆコンが２日連続ストップ高カイ気配。同社は２５日取引終了後に新たな事業として、ビットコインの取得と備蓄を進める「ビットコイントレジャリー事業」を開始することを発表した。同事業は９月から開始する予定で、ビットコイン取得・運用を進め、その後、市場環境や規制動向を見極めながら暗号資産関連の新規事業の展開を検討していく。この発表を受け、株価は一気に急伸しており、目先一段高への期待も膨らんでいる様子だ。



出所：MINKABU PRESS