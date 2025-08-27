²ÏÂ¼Í¦µ±¡¢¾×·â¥Îー¥ë¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤¬¥Ù¥¹¥È¥¢¥·¥¹¥È¥é¥ó¥¥ó¥°10°Ì¤Ë¡ÄTOP100¤Ç¤â63°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó
¡¡8·î23Æü¡¢NBA JAPAN¤Ï¸ø¼°X¤Ç²ÏÂ¼Í¦µ±¡Ê¥·¥«¥´¡¦¥Ö¥ë¥º¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤¬2024－25¥·ー¥º¥ó¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¥·¥¹¥È¥é¥ó¥¥ó¥°10°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ºò¥·ー¥º¥óºÇ½ªÀï¤Î¥á¥ó¥Õ¥£¥¹¡¦¥°¥ê¥º¥êー¥ºvs¥À¥é¥¹¡¦¥Þー¥Ù¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ç¸«¤»¤¿¡¢¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤«¤é¾×·â¤Î¥Îー¥ë¥Ã¥¯¥ªー¥Ðー¥Ø¥Ã¥É¥Ñ¥¹¤¬±É¤¨¤¢¤ë10°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËNBA¤Ï¸ø¼°X¤Ç2024－25¥·ー¥º¥ó¤Î¥¹ー¥Ñー¥×¥ìー¤ò¥é¥ó¥¯ÉÕ¤±¤·¤¿¡ÖTOP 100 PLAYS OF 2024-25¡×¤òÅê¹Æ¡£²ÏÂ¼¤ÎÆ±¥×¥ìー¤¬63°Ì¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢NBA»î¹çÃæ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¶¯Îõ¤Ê¥À¥ó¥¯¤Ê¤É¤ÎÆÀÅÀ¥·ー¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²ÚÎï¤Ê¥¢¥·¥¹¥È¤äµ¤Ç÷¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥×¥ìー¤Ê¤É¤òÆÈ¼«¤ËÉ¾²Á¤·¤¿¤â¤Î¡£100°Ì¤«¤é81°Ì¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥Ïー¥Ç¥ó¡Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¡Ë¤ä¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§ー¥à¥º¡Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥º¡Ë¤Ê¤É¤Î¥×¥ìー¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¡¢80°Ì¤«¤é61°Ì¤ÎÃæ¤Ç²ÏÂ¼¤Î¥×¥ìー¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤ÏÆëÀ÷¤ß¿¼¤¤²ÏÂ¼¤Î¿¿¹üÄº¤È¤â¸À¤¨¤ë¥¢¥·¥¹¥È¤Ï¡¢º£¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¶½Ê³¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
TOP 100 PLAYS OF 2024-25 🚨
80. Grayson Allen
79. Alperen Sengun
78. Jalen Green
77. Matisse Thybulle
76. Jordan Clarkson
75. Jalen Suggs
74. Shai Gilgeous-Alexander
73. Luka Dončić
72. Myles Turner
71. Donovan Mitchell
70. Nikola Jokić
69. LeBron James
68. Anthony Edwards
67.¡Ä https://t.co/tW1LsKqxvP pic.twitter.com/xzM9J7i9Bo
- NBA (@NBA) August 26, 2025
¡¡ï£¡¹¤¿¤ëNBA¤Î¥¹ー¥Ñー¥¹¥¿ー¤ÎÌ¾¤¬ÊÂ¤Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÌ¾ÍÀ¤Ê¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥µ¥Þー¥êー¥°¤Ç¸«¤»¤¿²ÏÂ¼¤Î¥Ù¥¹¥È¥×¥ìー½¸