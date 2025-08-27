株式会社筒井商店は、TVアニメ『サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと』とのコラボ企画として、コラボカフェの開催およびオリジナルコーヒー商品の販売を決定した。本企画は、2025年8月16日よりOK COFFEE東大阪店、Saga Roasteryにてスタートし、9月12日(金)からはOK COFFEE nambaでも開催。作品の世界観を表現したオリジナルブレンドやグッズで、作品のファンに至福のコーヒータイムを提供してくれる。

【写真】モニカの朝ブレンド

OK COFFEE×TVアニメ「サイレントウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと」コラボコーヒー＆グッズ


■主人公・モニカが飲むコーヒーをイメージしたブレンド

OK COFFEEによるオリジナルブレンド。今回は現在放送中のTVアニメ『サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと』(以下、『サイレント・ウィッチ』)より、主人公であるモニカ・エヴァレットが寝起きに飲むコーヒーをイメージしたブレンドコーヒーや、手軽においしい一杯を楽しめるドリップパック(5個入り)、冷やしてそのまま飲めるビンタイプのボトルコーヒーなどを販売する。

TVアニメ『サイレント・ウィッチ』のオリジナルブレンドは2種類。ひとつはさわやかな甘味を楽しめるモカとバランスのいい味わいのブラジル・サントスの豆を使用し、目覚めに頭をシャキッとさせてくれるブレンド。アイスコーヒーにしてもキリッとおいしいブレンドになっている。

ドリップパック・セレンディア学園セット


2つ目は2025年8月8日放送の第6話で登場した、お茶会のシーンでのコーヒーもラインナップ。モニカがラナやケイシー、クローディアに振る舞ったコーヒーをイメージした、深いコクが味わえるマンデリンベースのオリジナルブレンド。苦いのが苦手ならミルクを入れて。好みに合わせて砂糖も入れて楽しめる。

モニカのお茶会ブレンド


また、手軽にカフェラテが楽めるラテベースも用意。牛乳や豆乳で割って楽しめる1本だ。パッケージにはモニカの使い魔、ネロをデザイン。こちらも苦いのが苦手な人でも楽しめるよう、甘めのテイストとなっている。おすすめのラテベースと牛乳の割合は、1対4。

ネロのラテベース


■モニカのかわいさを味わえる!?マグカップ＆アクリルコースター

TVアニメ『サイレント・ウィッチ』のコーヒーのおともに、マグカップとアクリルコースターも同時発売。マグカップはセレンディア学園の制服姿と、七賢人のローブをまとった「沈黙の魔女」の姿のモニカの全2種類。アクリルコースターは、本編中何度もその姿に“かわいい”と思ってしまう、さまざまなリアクションをするモニカがデザインされている。

・マグカップ：各2750円

・アクリルコースター：各1320円

マグカップ・モニカ(制服ver.)


アクリルコースター


■コラボカフェ 開催概要

■開催期間・会場

・OK COFFEE 東大阪店／Saga Roastery：2025年8月16日〜9月7日(日)

・OK COFFEE namba：2025年9月12日(金)〜28日(日)

※【東大阪店】営業時間：12時〜20時／定休日：木

※【Saga Roastery】営業時間：11時〜18時／定休日：火水

※【namba】営業時間：11時〜20時／定休日：なし

■コラボメニュー

■オリジナルブレンドコーヒー

・モニカの朝ブレンド：770円

・モニカの朝ブレンド(カフェオレ)：880円

・モニカのお茶会ブレンド：770円

・モニカのお茶会ブレンド(カフェオレ)：880円

※価格は店内飲食の場合

※客の来店状況や入荷状況によっては当日売切れの場合あり

※コラボコーヒー、コラボグッズはOK COFEE ECサイトでも販売される

■商品概要

商品名：TVアニメ『サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと』オリジナルブレンドコーヒー＆グッズ

発送日：注文より約1カ月

■OK COFFEE 店舗情報

【本店】大阪府和泉市大野973-3 葉菜の森敷地内

【東大阪店】大阪府東大阪市荒川3-26-22

【OK COFFEE namba】大阪府大阪市中央区西心斎橋2-14-8 アパホテル心斎橋西 1階

【OK COFFEE Saga Roastery】佐賀県神崎郡吉野ケ里町吉田273-11

【OK COFFEE & Waffle】佐賀県三養基郡上峰町坊所1550-3「道の駅 かみみね」内

【OK COFFEE MEGURO】東京都港区白金台3-18-15 B棟

※TVアニメ『サイレント・ウィッチ』コラボは、OK COFFEE 東大阪店、Saga Roastery、OK COFFEE nambaで実施。本店、OK COFFEE & Waffle、MEGUROでは実施されないので注意

※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。

(C)2024 依空まつり・藤実なんな/KADOKAWA/セレンディア学園広報部