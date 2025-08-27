Snow Manの阿部亮平が新曲「カリスマックス」の個人アーティスト写真をInstagramで公開した。

【写真＆動画】阿部亮平がクールな視線を決める「カリスマックス」ショットなど

■「新アー写！！バチバチに決めてます。もう聴いてくれた？」（阿部）

「カリスマックス」は、1990年代～2000年代に日本で一世を風靡した“パラパラ”に、現代的なダンスサウンドやラップテイストを融合させ、Snow Man流にアップデートした1曲。8月25日に配信リリースされた。

阿部は「新アー写！！バチバチに決めてます。もう聴いてくれた？」「どう？こういう楽曲、楽しくて好きでしょ？？」と添えて写真を公開。

白シャツ黒スーツにセンター分けヘアのSPのようなコーデに、キリッとした表情。そんななかで「ポーズは、薬指だけ曲げマックス」と添えられており、集合ショットでは、全員の手元の薬指がグッと曲がった状態になっている。

さらに、サングラスをかけた正面上半身ショットや、9人の集合ショットも公開。

「阿部ちゃんのビジュバチイケ」「黒スーツ似合ってる」「カリスマックス中毒性高すぎます」などといったファンの声が続々と到着している。

■薬指に注目！阿部のバチイケ黒スーツ姿

■Snow Man「カリスマックス」MV