キャラボイス収録！プレミアムバンダイ「PREMIUM DX ギーツバスターQB9」

「プレミアムバンダイ」では、『仮面ライダーギーツ』より「PREMIUM DX ギーツバスターQB9」の予約受付を2025年8月27日(水)16時に開始。

プレミアムバンダイ「PREMIUM DX ギーツバスターQB9」

・価格 ：18,700円(税込)(送料・手数料別途)

・セット内容：ギーツバスターQB9本体…1

ブレードモード用刀身パーツ…1

レールガンモード用刀身パーツ…1

・商品サイズ：ギーツバスターQB9(ブレードモード時)

…H約880mm×W約325mm×D約80mm

・電池 ：LR44×3 ※セットされている電池はテスト用です

・対象年齢 ：15才以上

・生産エリア：中国

・販売ルート：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」、他

・予約期間 ：2025年8月27日(水)16時〜2025年11月16日(日)23時予定

・商品お届け：2026年2月予定

・発売元 ：バンダイ

「プレミアムバンダイ」では、『仮面ライダーギーツ』より「PREMIUM DX ギーツバスターQB9」の予約受付を2025年8月27日(水)16時に開始します。

『仮面ライダーギーツ』にて、仮面ライダーギーツIXが使用する武器・ギーツバスターQB9を、大人向け大型武器玩具として商品化します。

この商品は、劇中イメージのプロポーションを目指し、DX版と対比して全長約2.2倍、重量約2.7倍に大型化。

ブレードモード時、全長約88cm、重量約1.1kgを誇り、圧倒的な存在感・重厚感を実現しました。

外観についても、塗装仕様・塗装部位を全体的にブラッシュアップし、高級感あふれる仕様となっています。

ギーツバスターQB9の特徴である、ブレードモード／レールガンモードの切り替えギミックも搭載。

刀身パーツの差し替えにより、両モードでのプロポーションと変形ギミックを両立しました。

また変形によって発動する攻撃音は変化しますが、劇中での演出を再現できるよう、ブレードモード時も銃撃音が発動可能となっています。

また別売りの「PREMIUM DX マグナムシューター40X」同様、DX版でのレイズバックルセット部に効果音ボタンを搭載。

ギーツIXに関連した英寿(演：簡秀吉)のキャラクターボイスが発動可能です。

またキャラクターボイス以外の効果音もDX版から追加収録。

特に、劇中で使用回数の多い必殺技「ブーストタクティカルビクトリー」はレールガンモードで2種、ブレードモードで5種を搭載し、幅広いなりきり遊びが楽しめます。

※商品は別売りのレイズバックルホルダーへセットすることはできません。

※商品にレイズバックルシリーズはセットできません。

(C)2022 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

※最新の情報・詳細は商品販売ページを確認してください。

※準備数に達した場合、販売を終了させていただくことがあります。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※日本国外で販売する可能性があります。

