Mrs. GREEN APPLEの公式SNSが更新。最新曲「夏の影」をレコーディングする若井滉斗の動画が公開され、その音色とメガネをかけた演奏姿が注目を集めている。

【動画】ミセス・若井がメガネ姿でギターを奏でる「夏の影」録音ビハインド／15分に及ぶ「夏の影」の「Recording Behind the Scenes」／ミセスが日本の夏を堪能するMV

■メガネ姿の若井が歌うようにギターを奏でる「夏の影」録音ビハインド

先日、「夏の影」の制作風景を収めた、約15分に及ぶドキュメンタリー「Recording Behind the Scenes」が公開され大きな話題を集めた。今回の映像はそこに収録されなかった未公開シーン。

長袖のデニムジャケットに黒のパンツ、縁の厚いメガネをかけた若井が、椅子に腰掛けてギターを構える。望む音を探すように一音一音を確かめると、「そうか、そういうことだ！」と納得したように声を漏らした後、録音がスタート。まるで歌うように紡がれるギターメロディと、若井の真剣な表情が印象的だ。

SNSでは、「長袖の頃にレコーディングしてたんだね…」「思わず聴き入ってしまう」「夏の切なさを感じる音色」「ギターを弾くひろぱ、1番カッコいい」「服装もメガネもどタイプすぎる」など絶賛のコメントが寄せられている。

■動画：Mrs. GREEN APPLEの「夏の影」制作風景を垣間見る「Recording Behind the Scenes」

■動画：Mrs. GREEN APPLE「夏の影」MV