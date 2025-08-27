目黒蓮が艶やかな表情で見せるアーティスティックなポージングに「クール」「めろすぎる」とファン悶絶！FENDIオールブラックコーデ公開
Snow Manの目黒蓮が自身の公式Instagramで、フェンディのブラックコーデを披露した。
【写真】目黒蓮がアーティスティックなポージングを見せるFENDIオールブラックコーデなど
■横分けヘアと凛とした視線もブラックコーデにマッチ
目黒は「The black canvas, colored by Fendi.」「#voguejapan」「#Fendi」などと添えて8枚の写真を公開。目黒はファッション誌『VOGUE JAPAN』9月号（8月1日発売）表紙や誌面に登場している。
黒のストライプシャツ＆半分前髪をおろし、半分は横分けにしたヘアスタイルで深紅のカーペットに寝そべり、キリッとした視線を見せるショット（1）。そのポーズのまま上を向いた表情（2）。
キリリとした表情で立ち姿が美しい上半身ショット（4）。レザーの手袋をはめた、足の長さが際立つソファーの色っぽい座りショット（5）。カメラを凛と見つめる姿（6）など。
「メンカラの黒が似合う」「クールなめめ最高」「めろすぎる」「フェンディの大人な雰囲気が素敵」などといったファンの声が続々と到着している。