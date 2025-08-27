西宮包丁切りつけ事件　容疑者の39歳男は当日朝に自宅近くの大型スーパーで包丁購入　凶器として使用か

兵庫県西宮市の住宅で８月２６日、高齢の男女３人が包丁で襲われ、３９歳の男が殺人未遂の疑いで現行犯逮捕された事件。２７日午前、男の身柄が検察庁に送られました。



容疑者の男が２６日当日、自宅近くの大型スーパーで、刃渡り１５ｃｍの包丁を購入していたことがわかりました。



警察は、この包丁を凶器として使用したとみて、調べています。



▽阪神甲子園球場から約１ｋｍの住宅街で…



西宮市の無職・井上雄司容疑者（３９）は、２６日午前１０時ごろに西宮市浜甲子園３丁目の住宅で、７４歳の男性を包丁で刺し、殺害しようとした疑いが持たれています。７４歳男性は軽傷です。





井上容疑者は、この住宅に住む高齢の夫婦（９０代の夫・８０代の妻）をまず包丁で切りつけ、悲鳴を聞いて駆けつけた隣人の７４歳男性も包丁で刺したとみられています。７４歳男性は現場の住宅から３２０ｍほど北側の場所で見つかり、井上容疑者は、そのさらに３０ｍほど北側の路上を歩いている所を確保されました。井上容疑者は「私が包丁でけがをさせたのは間違いありません。ただ、私はこの人を殺す気はなかった。殺そうとしたのは（８０代の）女性の方です」と話しているということです。現場住宅は、阪神甲子園球場から直線距離で約１ｋｍ離れた住宅街にあります。▽自宅近くの大型スーパーで刃渡り１５ｃｍの包丁を購入一緒に酒も…警察によりますと、井上容疑者は２６日朝、事件発生前に自宅近くの大型スーパーで、刃渡り１５ｃｍの包丁を購入していたことがわかりました。この包丁は事件発生後、現場近くの路上で見つかっていて、警察は、井上容疑者がこの包丁を凶器として使用したとみて調べています。井上容疑者はそのスーパーで包丁と一緒に、ハイボールの３５０ｍｌ缶も購入し、現行犯逮捕された際には、呼気からアルコールが検出されたということです。