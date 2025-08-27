ヨドバシカメラ マルチメディアAkibaで開催される「Hasselblad タッチ＆トライ」で、新フラッグシップモデル「X2D II 100C」も試せることが明らかになった。イベントの開催日は8月29日（金）と翌30日（土）。

「X2D II 100C」は8月26日（火）に発売したHasselbladの中判ミラーレスカメラ。1億画素の裏面照射型CMOSセンサーを引き続き採用しながら、AF-Cモードの採用、5軸10段の手ブレ補正など新要素を盛り込み撮影性能を向上した新しいフラッグシップモデルとしている。

イベントでは、同じく8月26日（火）発売の新レンズ「XCD 2,8-4/35-100E」も展示。Hasselblad日本総代理店をつとめる株式会社セキドのテクニカルセールスや、フォトグラファーの西尾豪氏によるトークイベントも予定している。予約不要かつ無料で参加できる。

イベント名

Hasselblad タッチ＆トライ in ヨドバシカメラ マルチメディアAkiba

開催日

2025年8月29日（金）・8月30日（土）

開催時間

11時00分～18時00分

会場

ヨドバシカメラ マルチメディアAkiba 3F カメラコーナー

トークイベント

8月29日（金）13時00分～／15時00分～

株式会社セキド Hasselbladテクニカルセールス

8月30日（土）11時00分～／15時00分～

西尾豪（フォトグラファー）