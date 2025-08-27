櫻井翔演じる武蔵と菊池風磨演じる大和の共闘が実現！ドラマ『放送局占拠』第8話PR映像解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

櫻井翔が主演のドラマ『放送局占拠』（日本テレビ系）より、9月6日放送の第8話のPR映像が解禁となった。

■「伊吹を止めるぞ、俺とおまえで」

第7話のラストシーンで、櫻井演じる武蔵は「大和、俺と来るんだ。般若を生み出したのは、俺たちだ。伊吹を止めるぞ、俺とおまえで」と青鬼・大和耕一（菊池風磨）に伝え、大和は「面白いですね、武蔵刑事」と返答。大病院占拠から続いた因縁のふたりが、般若となった伊吹（加藤清史郎）を止めるために共闘するという胸アツな展開となった。

第8話のPR映像は、YouTubeの日テレドラマ公式チャンネル、『放送局占拠』の公式X、TikTok、Instagramで配信中。次々と公開される情報をチェックしてオンエアに備えよう。

また、TVerでは第1話から3話までと最新話が無料で配信中。さらに配信中の第1話～4話のダイジェストに続き、第5話～7話のダイジェストが8月28日夜から配信。各所に張り巡らされた伏線を隅々までチェックして第8話の放送を待とう。

■『放送局占拠』第8話あらすじ

「伊吹を止めるぞ、俺とおまえで」――。武蔵（櫻井翔）は般若・伊吹（加藤清史郎）の暴走を止めるため、宿敵である青鬼・大和（菊池風磨）と共闘。大和を監禁場所から間一髪救い出すと、伊吹の目を盗んで指揮本部に留置し、「知ってること、全部話せ」と追及。大和は「おそらく座敷童は今、放送局内に潜り込んでいます」。妖のひとりである座敷童は、放送局内すべての場所に出入りできるマスターキーを握っている。その鍵を奪い取れば、人質解放の糸口になる…。武蔵は座敷童を炙り出すため、秘策を打ち出すが…。

そんななか、伊吹が次なる要求を武蔵に突き付ける。官房長官の息子・式根潤平（山口大地）の闇を2時間以内に暴け――。間に合わなければ、潤平の頭蓋骨をあらたな装置が襲う…。武蔵と大和は、妖が残したヒントを頼りに、すべての始まりとなった闇に迫る。座敷童はいったい誰なのか!? 妖を生み出した“始まりの闇”とは――!?

■番組情報

日本テレビ系『放送局占拠』

09/06（土） 21:00～ ※第8話

出演：櫻井翔 比嘉愛未 加藤清史郎 曽田陵介 ぐんぴぃ 齊藤なぎさ 山口大地 真山章志 亀田佳明 北代高士 吉田芽吹 宮部のぞみ 吉田帆乃華・瀧内公美・ソニン / 入山杏奈 柏木悠 芝大輔 瞳水ひまり 駿河太郎 ともさかりえ / 高橋克典 / 片岡礼子 福澤朗 戸次重幸 / 菊池風磨

演出：大谷太郎 茂山佳則 西村了

脚本：福田哲平

主題歌：Snow Man「W」

