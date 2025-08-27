カズレーザー、結婚祝いの“お返し”に悩む 谷原章介の「何あげようか」を笑顔で制止
お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザーが、27日放送のフジテレビ系『サン！シャイン』（前8：14）に出演。26日に、俳優の二階堂ふみと結婚発表後初の公の場に登場したことが伝えられると、出演者たちとトークを弾ませた。
【全身ショット】おなじみの真っ赤なスーツで登場したカズレーザー
自身が登壇したニュースについて伝えられる中、「お祝いをいただくじゃないですか。そのお返しで何を渡したらいいのか、すっごい悩んでます。いろんな人に相談するんですけど、全員答えが違う（笑）。統一してほしい。正解がわからない」と悩みを告白した一幕が放送された。
スタジオでも、この件が話題となり「お返し何がいいですかね？」と向けられたカズレーザーは「何がいいですか？」と逆質問。谷原章介が「オレ、その前に（カズレーザーに）何をあげようか、ずっと迷っている」と打ち明けると、カズレーザーは「いやいや、テイラー・スウィフトの結婚で、私の結婚は…もう忘れてください」と笑顔で呼びかけていた。
