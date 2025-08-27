山下美月が自身のInstagramを更新し、船を操縦している姿を公開した。

■山下美月「ひっそりと一級船舶免許を取得しておりました」

【写真】キャップをかぶりマスクをつけて船を操縦する、一級船舶免許を取得した山下美月

10月7日からスタートする連続ドラマ『新東京水上警察』に海技職員の有馬礼子役で出演することが決定した山下。

山下は、「ひっそりと一級船舶免許を取得しておりました」と、ドラマの役づくりで船舶免許を取得したことを報告。合わせて、キャップをかぶり、マスクをして船を操縦している姿（2枚目）を披露した。続けて、「車の免許も先日取得したのですが、まさか船の方が早く乗れることになるとは」と、自動車よりも先に船に乗れたことへの驚きも記している。

■ドラマでは、実際に山下が船を操縦したことが明らかに

また、ドラマ『新東京水上警察』の公式Xにも、山下の姿が。「警備艇の操船を担う海技職員 有馬礼子を演じる山下さん ドラマのために一級船舶免許を取得しました ドラマでは実際に山下さんが船を操縦 大迫力の操船シーンは必見です」と綴られ、海技職員の制服姿で船を操縦している笑顔の山下が披露されている。

さらに、「ドラマではかっこいい運転技術も披露してくれる山下さんの撮影合間のとっても可愛い落書きを発見しました」と、山下が描いた落書きも公開。

船を中心に、太陽や魚、島を描き、その下にはイカリ（碇拓真役の佐藤隆太）、クサカベ（日下部峻役の加藤シゲアキ）、レイコ（有馬礼子役の山下）の似顔絵が。

山下の一級船舶免許取得についてSNSでは「仕事にかける努力に尊敬しかない！」「本気で取り組む姿勢がかっこいい！」「美月ちゃん、本当にすごすぎる！」といった称賛の声が続々と集まっている。