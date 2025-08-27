日本テレビ系『ZIP!』の公式SNSにて、阿部亮平（Snow Man）と山下健二郎（三代目 J SOUL BROTHERS）が出演する『ZIP!特集』の予告映像が公開され、様々な反響が集まっている。

■阿部亮平が山下健二郎の「KENJIRO’S DIY STATION」に緊急参戦！

『ZIP!』の曜日パーソナリティーを務めている阿部（金曜）と山下（火曜）。9月2日の放送では曜日の垣根を超えて、阿部が「KENJIRO’S DIY STATION」に緊急参戦。

予告映像は挨拶から始まり、グローブやゴーグルを装着した阿部と山下が、「阿部がリクエストした」という物を真剣な表情で作っている様子が収められている。

■阿部亮平の白Tシャツ×バンダナの爽やか夏コーデにも反響！

SNSでは曜日の垣根を超えたコラボレーションの実現に「嬉しすぎる」「神回確定」「メンカラ緑同士」など喜びの声があがっている他、阿部のコーディネートに反響も。

白Tシャツ＆デニムパンツというシンプルなスタイルに、首元にライトブルーのバンダナを巻いて華やかなアクセントをプラスしたコーデに、「かわいすぎる」「爽やかで素敵」「バンダナ似合ってる」といった反響が寄せられている。

■阿部亮平は渡辺翔太からバンダナをプレゼントされたことも

■大好評！阿部亮平の「ZIP!体操」

