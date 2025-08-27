Snow Man¥®¥é¥®¥é°áÁõ¤ÎTHE¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¥¿¥¤¡¦¥µ¥Þ¥½¥Ë½¸¹ç¼Ì¿¿¤Ë¡Ö¥á¥ó¥«¥é°áÁõ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö9¿Í¤È¤âµ±¤¤¤Æ¤ë¡×¡Ö´ÜÍÍ¤ÎÎ©¤Á»Ñ¤¬´ÜÍÍ¤¹¤®¤ë¡×
Snow Man¸ø¼°X¤¬¡¢8·î23Æü¤Ë¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØSUMMER SONIC BANGKOK 2025¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSnow Man¥®¥é¥®¥é°áÁõ¤ÎTHE¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¥¿¥¤¡¦¥µ¥Þ¥½¥Ë½¸¹ç¼Ì¿¿¤Ê¤É①～④
¢£¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ç¡ØSUMMER SONIC BANGKOK 2025¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿Snow Man
¥Ý¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì¤È¥¿¥¤¸ì¤Ç¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÊ»µ¤·¤Æ¡¢½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¡ØSUMMER SONIC¡Ù¥í¥´Á°¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ðー¥«¥éー¤Î¥é¥á¤¬µ±¤¯¥¹ー¥Ä¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿9¿Í¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥Ýー¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ÑÛ¤ÈÎ©¤ÄµÜ´ÜÎÃÂÀ¡¢¥µ¥à¥º¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëº´µ×´ÖÂç²ð¡¢ÏÓ¤òÁÈ¤ß¤Û¤Û¾Ð¤à¸þ°æ¹¯Æó¡¢¥¥ê¥Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤ÎÌÜ¹õÏ¡¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤è¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥é¥¦ー¥ë¡£
¥é¥¦ー¥ë¤Ë¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤è¤¦¤ËÎ©¤ÄÅÏÊÕæÆÂÀ¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Î´äËÜ¾È¤È¡¢´äËÜ¤Î¸ª¤Ë¼ê¤òÃÖ¤¯°¤ÉôÎ¼Ê¿¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¤ÆÀµÌÌ¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¿¼ß·Ã¤ºÈ¡£
¡ÖÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¸ì¡¢¡Ö²ñ¤¨¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦±Ñ¸ì¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¸ì°Ê³°¤ÎÀ¼¤âÂ³¡¹¤ÈÅþÃå¡£¡Ö¥á¥ó¥«¥é°áÁõ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö9¿Í¤È¤âµ±¤¤¤Æ¤ë¡×¡Ö´ÜÍÍ¤ÎÎ©¤Á»Ñ¤¬´ÜÍÍ¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢º´µ×´Ö¡¦°¤Éô¡¦¥é¥¦ー¥ë¤Î¸Ä¿ÍInstagram¤Ç¤Ï¡¢ÏÂÊÁ¤ä¥Õ¥¡ー¡¢¥¹¥Ñ¥ó¥³ー¥ë¤Ê¤É¤ò¥´ー¥¸¥ã¥¹¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥³ー¥È¤È¤¤¤¦ÊÌ¤Î°áÁõ¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£