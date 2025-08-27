クリスピー・クリーム・ドーナツで“秋の味覚狩り” いも・栗・かぼちゃを楽しむ
クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパンは、“いも”“栗”“かぼちゃ”を使用し、秋らしい人気スイーツを表現した新商品3種をクリスピー・クリーム・ドーナツ全店舗で、9月10日から期間限定で販売する。
【写真】サクサク食感が楽しい『スイート ポテト タルト』
秋の味覚を代表する“いも”“栗”“かぼちゃ”を使用し、秋らしい人気のスイーツ「スイートポテト」「モンブラン」「パンプキン プティング」をドーナツで表現。素材のやさしい甘さとほっこりとした秋の風味を味わうことができる新商品となっている。
『スイート ポテト タルト』は、ほっくりとした甘さのスイートポテトを、紫芋を使用して表現したドーナツ。ふわふわのドーナツを紫芋風味のコーティングで覆って、黄色のバタークランチをパラパラとふりかけ食感にアクセントを添えた。ドーナツの穴にビスケットを入れて、その上にスイートポテトをイメージした甘いクリームを絞り、さらにさつまいもの甘露煮をトッピング。いものほっくりとした甘さだけでなく、ビスケットやバタークランチのさくさくとした食感も楽しむことができる。
『モンブラン クリーム』は、栗の甘さをしっかり堪能できる、栗好きにはたまらないモンブラン風のドーナツ。ふわふわのドーナツ生地の上にミルキーなバニラクリームを絞り、さらにその上から栗の上品な甘さをしっかり感じることができるモンブラン風のクリームをぐるっと重ね、仕上げに粉砂糖と甘栗のかのこをトッピングした。一口ほおばるとダブルのクリームが口の中で混ざり合い、まるで栗のモンブランを食べているような秋らしさ満点のドーナツとなっている。
『キャラメル パンプキン プティング』は、オレンジの見た目も秋らしい、かぼちゃの甘さを感じるパンプキンプティング風の秋ドーナツ。かぼちゃのほっこりした甘さを感じるパンプキン風味のコーティングのうえに、キャラメルコーティングでキャラメルソースをイメージした線をランダムに描き、表面にちょこんと絞ったバニラクリームの上にかぼちゃの種を添えた。ドーナツの中にはマイルドな甘さのキャラメルカスタードクリームがとろりと入っている、満足感たっぷりの商品となっている。
■商品詳細
『スイート ポテト タルト』356円／イートイン363円
いもの魅力がたっぷり楽しめるスイートポテトタルト風ドーナツ。紫いも風味のコーティングの生地に、ほっこりした味わいのスイートポテト風クリームとさつまいも甘露煮をのせた。バター風味クランチが食感を演出。
『モンブラン クリーム』378円／イートイン385円
マロン好きにはたまらないモンブラン風ドーナツ。上品な甘さのモンブランクリームとミルキーなバニラクリームが合わさり、味わいがいっそうリッチに。さらに、甘栗かのこを飾って秋らしさたっぷりに。
『キャラメル パンプキン プディング』356円／イートイン363円
風味豊かなパンプキンコーティングの上にキャラメル味のラインを引いて、生地の中にマイルドなキャラメルカスタードクリームを入れた、パンプキンプディング風ドーナツ。バニラクリームとかぼちゃの種がアクセントに。
『オータム ダズン ハーフ（6個）』1706円／イートイン1738円
キャラメル パンプキン プディング、スイート ポテト タルト、モンブラン クリーム。旬の味覚がまとめて楽しめる限定ドーナツ3種に、定番のオリグレ、サマー チョコ スプリンクルを組み合わせた。
『オータム ボックス（3個）』1058円／イートイン1078円
キャラメル パンプキン プディング、スイート ポテト タルト、モンブラン クリーム。風味豊かな秋の味覚が味わえる限定ドーナツ3個入り。
※価格は全て税込
【写真】サクサク食感が楽しい『スイート ポテト タルト』
秋の味覚を代表する“いも”“栗”“かぼちゃ”を使用し、秋らしい人気のスイーツ「スイートポテト」「モンブラン」「パンプキン プティング」をドーナツで表現。素材のやさしい甘さとほっこりとした秋の風味を味わうことができる新商品となっている。
『モンブラン クリーム』は、栗の甘さをしっかり堪能できる、栗好きにはたまらないモンブラン風のドーナツ。ふわふわのドーナツ生地の上にミルキーなバニラクリームを絞り、さらにその上から栗の上品な甘さをしっかり感じることができるモンブラン風のクリームをぐるっと重ね、仕上げに粉砂糖と甘栗のかのこをトッピングした。一口ほおばるとダブルのクリームが口の中で混ざり合い、まるで栗のモンブランを食べているような秋らしさ満点のドーナツとなっている。
『キャラメル パンプキン プティング』は、オレンジの見た目も秋らしい、かぼちゃの甘さを感じるパンプキンプティング風の秋ドーナツ。かぼちゃのほっこりした甘さを感じるパンプキン風味のコーティングのうえに、キャラメルコーティングでキャラメルソースをイメージした線をランダムに描き、表面にちょこんと絞ったバニラクリームの上にかぼちゃの種を添えた。ドーナツの中にはマイルドな甘さのキャラメルカスタードクリームがとろりと入っている、満足感たっぷりの商品となっている。
■商品詳細
『スイート ポテト タルト』356円／イートイン363円
いもの魅力がたっぷり楽しめるスイートポテトタルト風ドーナツ。紫いも風味のコーティングの生地に、ほっこりした味わいのスイートポテト風クリームとさつまいも甘露煮をのせた。バター風味クランチが食感を演出。
『モンブラン クリーム』378円／イートイン385円
マロン好きにはたまらないモンブラン風ドーナツ。上品な甘さのモンブランクリームとミルキーなバニラクリームが合わさり、味わいがいっそうリッチに。さらに、甘栗かのこを飾って秋らしさたっぷりに。
『キャラメル パンプキン プディング』356円／イートイン363円
風味豊かなパンプキンコーティングの上にキャラメル味のラインを引いて、生地の中にマイルドなキャラメルカスタードクリームを入れた、パンプキンプディング風ドーナツ。バニラクリームとかぼちゃの種がアクセントに。
『オータム ダズン ハーフ（6個）』1706円／イートイン1738円
キャラメル パンプキン プディング、スイート ポテト タルト、モンブラン クリーム。旬の味覚がまとめて楽しめる限定ドーナツ3種に、定番のオリグレ、サマー チョコ スプリンクルを組み合わせた。
『オータム ボックス（3個）』1058円／イートイン1078円
キャラメル パンプキン プディング、スイート ポテト タルト、モンブラン クリーム。風味豊かな秋の味覚が味わえる限定ドーナツ3個入り。
※価格は全て税込