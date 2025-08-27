13時の日経平均は180円高の4万2574円、アドテストが155.32円押し上げ 13時の日経平均は180円高の4万2574円、アドテストが155.32円押し上げ

27日13時現在の日経平均株価は前日比180.42円（0.43％）高の4万2574.82円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は838、値下がりは701、変わらずは78。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を155.32円押し上げている。次いで中外薬 <4519>が40.52円、ＳＢＧ <9984>が23.30円、東エレク <8035>が14.18円、ニコン <7731>が10.13円と続く。



マイナス寄与度は18.64円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、リクルート <6098>が12.97円、コナミＧ <9766>が11.82円、ダイキン <6367>が9.96円、ファナック <6954>が9.29円と続いている。



業種別では33業種中19業種が値上がり。1位は電気・ガスで、以下、空運、非鉄金属、水産・農林と続く。値下がり上位には保険、その他製品、銀行が並んでいる。



※13時0分2秒時点



株探ニュース

