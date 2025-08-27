クリスピー・クリーム・ドーナツに、“いも”“栗“”かぼちゃ“を使用し、秋らしい人気スイーツを表現した新メニューが登場！

“秋の味覚狩り”をドーナツで楽しむ、ほっくりスイートポテト・まろやかモンブラン・とろけるパンプキンをイメージした秋らしい人気スイーツを味わえる3種のドーナツが発売されます☆

クリスピー・クリーム・ドーナツ「2025 秋メニュー」

販売期間：2025年9月10日（水）〜10月上旬予定

販売店舗：クリスピー・クリーム・ドーナツ全店舗 ※店舗以外の一部小売店及び催事を除く

クリスピー・クリーム・ドーナツ秋らしい人気スイーツを表現したドーナツ3種が新たに登場。

秋の味覚を代表する“いも”“栗”“かぼちゃ”を使用し、秋らしい人気のスイーツ「スイートポテト」「モンブラン」「パンプキン プティング」がドーナツで表現されています。

素材のやさしい甘さとほっこりとした秋の風味を味わうことができる新メニュー3種を紹介していきます☆

スイート ポテト タルト

価格：テイクアウト 356円(税込)／イートイン 363円(税込)

は、いもの魅力がたっぷり楽しめるスイートポテトタルト風ドーナツ。

紫いも風味のコーティングの生地に、ほっこりした味わいのスイートポテト風クリームとさつまいも甘露煮をのせました。

バター風味クランチが食感を演出。

ほっくりとした甘さのスイートポテトを、紫芋を使用して表現した「スイート ポテト タルト」

ふわふわのドーナツを紫芋風味のコーティングで覆って、黄色のバタークランチをパラパラとふりかけ食感にアクセントを添えています。

ドーナツの穴にビスケットを入れて、その上にスイートポテトをイメージした甘いクリームを絞り、さらにさつまいもの甘露煮をトッピング。

いものほっくりとした甘さだけでなく、ビスケットやバタークランチのさくさくとした食感も楽しむことができるドーナツです。

モンブラン クリーム​

価格：テイクアウト 378円(税込)／イートイン 385円(税込)

「モンブラン クリーム​」は、栗の甘さをしっかり堪能できる、栗好きにはたまらないモンブラン風のドーナツ。

ふわふわのドーナツ生地の上にミルキーなバニラクリームを絞り、さらにその上から栗の上品な甘さをしっかり感じることができるモンブラン風のクリームをぐるっと重ね、仕上げに粉砂糖と甘栗のかのこをトッピングしています。

一口ほおばるとダブルのクリームが口の中で混ざり合い、まるで栗のモンブランを食べているような秋らしさ満点のメニューです。

キャラメル パンプキン プディング

価格：テイクアウト 356円(税込)／イートイン 363円(税込)

オレンジの見た目も秋らしい、かぼちゃの甘さを感じるパンプキンプティング風の秋ドーナツ「キャラメル パンプキン プティング」

かぼちゃのほっこりした甘さを感じるパンプキン風味のコーティングのうえに、キャラメルコーティングでキャラメルソースをイメージした線をランダムに描き、表面にちょこんと絞ったバニラクリームの上にかぼちゃの種を添えています。

ドーナツの中にはマイルドな甘さのキャラメルカスタードクリームがとろりと入った、満足感たっぷりのスイーツです。

オータム ダズン ハーフ（6個）​​

価格：テイクアウト 1,706円(税込)／イートイン 1,738円(税込)

キャラメル パンプキン プディング、スイート ポテト タルト、モンブラン クリームをアソートした「オータム ダズン ハーフ（6個）​​」

旬の味覚がまとめて楽しめる限定ドーナツ3種に、定番のオリグレ、サマー チョコ スプリンクルが組み合わせてあります。

オータム ボックス（3個）

価格：テイクアウト 1,058円(税込)／イートイン 1,078円(税込)

風味豊かな秋の味覚が味わえる限定ドーナツ3個を詰め合わせた「オータム ボックス（3個）」

家族や友人への手土産ににもおすすめです。

“秋の味覚狩り”を楽しめる、さしい甘さとほっこりとした風味のドーナツ。

クリスピー・クリーム・ドーナツにて2025年9月10日より販売される「スイート ポテト タルト」「モンブラン クリーム​」「キャラメル パンプキン プディング」の紹介でした☆

※店舗により価格が異なる場合があります

※販売方法は予告なく変更になる場合があります

※なくなり次第終了となります

