「夏服飽きてきた、、」→【ROPÉ PICNIC】へ！ 少しだけ秋先取り♡「夏コーデ」

「そろそろ夏服も飽きてきた……」そんな人は、ちょっぴり秋を先取りしたアイテムを足して気分を一新してみて。【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】からは、ツイード風やシャギーニットなど、ほんのり秋っぽさが漂う素材のトップスがぞくぞくと登場しています。暑い季節でも着やすい爽やかなカラーなので、マンネリ打破したい人はぜひ取り入れてみて。

ツイード風カーディガンで上品コーデ

【ROPÉ PICNIC】「ハーフスリーブカーディガン」\3,444（税込・セール価格）

ほんのりと秋ムードが漂うツイード風のカーディガン。胸ポケットやシルバーカラーのボタンがアクセントになり、ジャケットライクに着こなせる一着です。袖や顔まわりのふわふわとしたフリンジが、立体感とフェミニンなムードを演出。シアー素材のスカートで抜け感をプラスすれば、まだ暑い今の時期にもマッチする涼しげなコーデに。黒のバッグとシューズでキリッと引き締めるのも、上品に仕上がるポイント。

ふんわりシャギーベストで秋ムードを先取り

【ROPÉ PICNIC】「シャギーニットベスト」\4,499（税込）

毛足の長いふんわりとしたシャギーニット素材で、ほんのり秋っぽさを感じさせるベスト。キナリ色のベストに清潔感のある白のTシャツをレイヤードすれば、まだ暑い今の季節にもなじむ爽やかなコーデに。涼しげなネイビーのワイドパンツは、リラックス感がありながらも上品見えをサポートしてくれます。

