高橋ユウ、息子2人との3ショット公開 アメリカでサマースクール参加「笑顔が似てる」「素敵」の声
【モデルプレス＝2025/08/27】モデルの高橋ユウが26日、自身のInstagramを更新。息子との写真を公開した。
【写真】高橋ユウ、息子2人との3ショット
高橋は「Great job my little heroes」とコメントし、車内で撮影したとみられる親子3人の笑顔あふれる姿を披露した。「Can’t wait to hug my kids tight and shower them with love」と、アメリカでのサマースクールを終えた2人を称賛する言葉を添えて、息子の顔がはっきりと写った貴重なショットからは家族の絆が伝わる。
この投稿に、ファンからは「笑顔が似てる」「成長してる」「お疲れ様」「可愛い息子さん」「素敵な家族」「癒される」「愛情いっぱい」などのコメントが寄せられている。
高橋は、2018年10月に元K-1ファイターの卜部弘嵩と入籍。2020年1月に第1子男児、2022年12月に第2子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
