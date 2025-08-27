夏に最適！ トレンド感＆通気性の良さを兼ね備えた“メッシュ”アイテム

トレンド感と通気性の良さを兼ね備えたメッシュは、まさに夏真っ盛りの今、味方につけたいマテリアル。主役級のウェアから取り入れやすい小物まで種類豊富にセレクト。

チェックonチェリーでレトロポップな雰囲気に

シャツ￥20,004（コリン ロカーシオ／リディア TEL. 03-3797-3200） パンツ￥45,100（ツヨシ ヤオ／PR01.TOKYO TEL. 03-5774-1408）

ギンガムチェックにチェリー柄をのせた遊び心あふれるデザイン。伸縮性があり、着心地も抜群。

色の美しさを引き立てるグリッター感が決め手

カーディガン￥44,000（バウム・ウンド・ヘルガーテン／S＆T TEL. 03-4530-3241） インナーはスタイリスト私物

ミニマルなデザインながら、鮮やかな発色とグリッター感で人目を引く一着。胸元のロゴもさりげないポイント。

極上の美シルエットでドレッシーなムードに

カーディガン￥36,300 スカート￥41,800（共にオープン セサミ クラブ） シューズ￥34,100（アキコアオキ TEL. 03-5829-6188） インナーはスタイリスト私物

立体的な編み地でティアードのような段差を表現したカーディガン＆ロングスカート。ボディラインに沿って落ちる美しいシルエットで、スタイルアップも叶えてくれる。深みのあるボルドーカラーや織り込まれたラメの煌めきも華やかさを後押し。

バレエシューズとブーツがドッキング

シューズ￥74,800（ネブローニ）

バレエシューズとブーツを組み合わせたようなデザインがとびきりユニーク！ 筒の部分がメッシュ素材になっていて、ホールド感はありつつも風通し良く、真夏でも快適な履き心地。