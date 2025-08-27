新しい学校のリーダーズ・SUZUKA、別人級ショット話題「どんな髪型も似合う」「永遠に見続けちゃう」
【モデルプレス＝2025/08/27】ダンス＆ボーカルパフォーマンスユニット・新しい学校のリーダーズのSUZUKAが26日、自身のInstagramを更新。「別人みたい」と話題の自撮りショットを披露し、反響が寄せられている。
SUZUKAは、カツラと思われるボブヘアで、前髪が目元にかかる印象的なルックを披露。セーラー服風の衣装を着用し、眼鏡をかけた姿で撮影しており、これまでのショートヘアから印象をガラリと変えたスタイリングを見せている。
この投稿に、ファンからは「別人みたい」「永遠に見続けちゃう」「ボブヘア似合ってる」「ひょっとしてツアーのステージアイテム？」「さすがファッションリーダー」「おかっぱ大好き」「どんな髪型も似合う」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
