「今日好き」田中陽菜、美人妹顔出し「そっくり」「2人ともスタイル良い」の声
【モデルプレス＝2025/08/27】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた田中陽菜が26日、自身のTikTokを更新。妹との2ショット動画を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」美人JKのそっくり妹
田中は「久しぶりに妹と新幹線で東京行ったヨ」と報告。妹で同じ事務所に所属し、中高生向けYouTubeチャンネル・めるぷち選抜生のひよりと2人で仲睦まじく踊っている姿が収められている。
この投稿に、ファンからは「そっくり」「2人ともスタイル良い」「美人姉妹」「仲良しで羨ましい」「姉妹の絆素敵」「二度見した」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。田中は「卒業編2025inソウル」「ニュージーランド編」に出演した。（modelpress編集部）
◆田中陽菜、美人妹顔出し
