猫の不安定すぎる寝姿にドキドキ…ベッドごと落下の瞬間！ 心配する相棒の反応も話題「まさに寝落ち」「ドリフのコントでありそう」
「猫たち大丈夫かなと思ってカメラを見たら…」
Xユーザーのいえもりさん（@iewori）が、見守りカメラに映る2匹の愛猫の映像を公開し、大きな注目を集めています。
ベッドの手前で眠っていたのは、キジトラの「サン」ちゃん。その奥、猫ベッドの中にはキジ白の「クー」ちゃんが寝ています。このとき、クーちゃんは避妊手術を終え、順調に回復しているところ。飼い主さんの心配もよそに、クーちゃんはすでにのんびりモードです。
映像を見ると、クーちゃんはベッドの上から今にも落ちそうな状態。上半身は猫ベッドにおさまっていますが、下半身はベッドの下に落ちてしまっています。
「大丈夫かな…」と見守っていたその瞬間、クーちゃんが目を覚まし、ぱっと顔を上げました。
次の瞬間、ゆっくりとベッドの下へーー
クーちゃんはそのままベッドごと落ちてしまいました。これにはサンちゃんもびっくり。すぐに起き上がり、心配そうにクーちゃんの様子を見つめています。
この映像は大きな反響を呼び、投稿には12万件超の“いいね”と1万リツイートが寄せられました。一体、このあとどうなったのでしょうか。飼い主さんにお話を伺いました。
寝落ちなんて気にしない！ 再び「スヤァ〜」
ーー撮影時の状況を教えてください。
「在宅中、ふと見守りカメラに目をやりました。サンちゃんがぐっすり眠っていて、避妊手術後のクーちゃんが猫ベッドごと落ちそうだなと思っていたら…案の定、落ちました」
ーー続く投稿では、再びベッド上で眠るクーちゃんの映像が公開されましたね。
「すぐに駆けつけて、ベッドを元の位置に戻しました」
ーーこのあと、どうなりましたか。
「そのまま、ぐっすり休んでいたようです」
ーーサンちゃんとクーちゃんはどんな性格ですか。
「サンちゃんはおっとりとしています。クーちゃんは甘えん坊ですね」
心配しつつも笑ってしまう“猫あるある”の一幕に、国内外から共感と驚きの声が集まりました。
「寝落ち（物理）」
「下半身落ちてるw」
「笑ってしまいました」
「大丈夫じゃなかった〜！！」
「今年一、笑わせてもらいました」
「猫はなぜ不安定な体勢で寝たがるのだろう」
「ベッドごと落ちたぁ〜！ ドリフのコントでありそう」
（まいどなニュース特約・梨木 香奈）