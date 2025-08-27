「猫たち大丈夫かなと思ってカメラを見たら…」



【動画】猫ベッドごと落下！？ ドリフ級の衝撃ハプニング

Xユーザーのいえもりさん（@iewori）が、見守りカメラに映る2匹の愛猫の映像を公開し、大きな注目を集めています。



ベッドの手前で眠っていたのは、キジトラの「サン」ちゃん。その奥、猫ベッドの中にはキジ白の「クー」ちゃんが寝ています。このとき、クーちゃんは避妊手術を終え、順調に回復しているところ。飼い主さんの心配もよそに、クーちゃんはすでにのんびりモードです。



映像を見ると、クーちゃんはベッドの上から今にも落ちそうな状態。上半身は猫ベッドにおさまっていますが、下半身はベッドの下に落ちてしまっています。



「大丈夫かな…」と見守っていたその瞬間、クーちゃんが目を覚まし、ぱっと顔を上げました。



次の瞬間、ゆっくりとベッドの下へーー



クーちゃんはそのままベッドごと落ちてしまいました。これにはサンちゃんもびっくり。すぐに起き上がり、心配そうにクーちゃんの様子を見つめています。



この映像は大きな反響を呼び、投稿には12万件超の“いいね”と1万リツイートが寄せられました。一体、このあとどうなったのでしょうか。飼い主さんにお話を伺いました。



寝落ちなんて気にしない！ 再び「スヤァ〜」

ーー撮影時の状況を教えてください。



「在宅中、ふと見守りカメラに目をやりました。サンちゃんがぐっすり眠っていて、避妊手術後のクーちゃんが猫ベッドごと落ちそうだなと思っていたら…案の定、落ちました」



ーー続く投稿では、再びベッド上で眠るクーちゃんの映像が公開されましたね。



「すぐに駆けつけて、ベッドを元の位置に戻しました」



ーーこのあと、どうなりましたか。



「そのまま、ぐっすり休んでいたようです」



ーーサンちゃんとクーちゃんはどんな性格ですか。



「サンちゃんはおっとりとしています。クーちゃんは甘えん坊ですね」



心配しつつも笑ってしまう“猫あるある”の一幕に、国内外から共感と驚きの声が集まりました。



「寝落ち（物理）」

「下半身落ちてるw」

「笑ってしまいました」

「大丈夫じゃなかった〜！！」

「今年一、笑わせてもらいました」

「猫はなぜ不安定な体勢で寝たがるのだろう」

「ベッドごと落ちたぁ〜！ ドリフのコントでありそう」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）