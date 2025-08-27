キリンがおならをする様子をおさめた動画がSNS上で大きな注目を集めている。



【動画】キリンのおならの撮影に成功！

「キリンのおなら、見たことありますか？」と件の動画を紹介したのは茨城県行方市にある霞ヶ浦ふれあいランド内の動物園「霞ケ浦どうぶつとみんなのいえ」の公式Xアカウント（@doubutsutominna）。



肛門がムズムズと動いたかと思えば、やがてスーッと尻尾が跳ね上がり、静かにおならが放出…キリンが放屁する一部始終がおさめられたこの動画について、霞ケ浦どうぶつとみんなのいえの担当者にお話を聞いた。



ーーキリンのプロフィールをお聞かせください。



担当者：ニコと言います。3歳のオスでマイペースな性格です。



ーーキリンのおならを目撃するのは珍しいのでしょうか？



担当者：おならの瞬間を目撃することはあまりなく今回初めて動画に収めることができました。草食動物のおならはあまり匂わないのですが、キリンのおならも臭いはほとんどありません。



ーー投稿に大きな反響がありました。



担当者：今回の投稿で多くの皆様に当施設を注目していただけたことは大変光栄なことでございます。直接的な大きな反響というのはありませんがXのフォロワー数は700名程度増えました。



◇ ◇



SNSユーザー達から



「ちょっとブビて音出てヤバってなってスゥー わかりみ」

「音がするのか？するのか？シッポ上がったな来るのか？？からのすかしっぺ(´・ω・｀)やりよる」

「 尻尾浮くんだなと思いました 貴重な動画をありがとうございました 」



など数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。



なお霞ケ浦どうぶつとみんなのいえではキュレーターによる解説をききながら、キリンにごはんをあげることのできるガイドツアーを実施中。おならの現場に遭遇できるかはわからないが、ご興味ある方はぜひ足を運んでいただきたい。



霞ケ浦どうぶつとみんなのいえ関連情報

所在地：茨城県行方市玉造甲1234





（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）