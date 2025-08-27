◆男子プロゴルフツアー Ｓａｎｓａｎ・ＫＢＣオーガスタ プロアマ戦（２７日、福岡・芥屋ＧＣ＝７２９３ヤード、パー７２）

前週のＩＳＰＳハンダ夏の決戦・誰が一番強いんだトーナメントで７年ぶり８勝目を飾った小平智（Ａｄｍｉｒａｌ）は２７日、会場で取材に応じ、２週連続優勝に意欲を燃やした。

前週は３打差８位で出た最終日に逆転優勝し、今季最高の優勝賞金４２６０万円を獲得した。「（優勝の）実感は…ありますね。みんなからお祝いをしてもらったり、おめでとうの連絡がきて実感が沸いてる感じです」とかみしめた。

親交が深い岩田寛（フリー）と２５日、２６日と２日連続で祝勝会を行ったといい、「おいしいお酒を飲ませていただきました」と小平。前週の北海道から福岡に移動して今大会に臨む中、コンディションについて「疲れてます（笑い）。飲み疲れかな」と笑わせた。

７月の米国合宿で助言をくれた松山英樹（ＬＥＸＵＳ）からは「おめでとうございます」と祝福された。優勝翌日の２５日朝に小平がトレーニングする模様をインスタグラムで発信すると、松山から「少しは休んでください」と温かいメッセージをもらったという。「僕が『英樹のおかげで優勝できた』と報告をしたので、その報告ができたことがうれしかった」と喜びをにじませた。

今大会の芥屋ＧＣについて「今まで出た中で一番難しい。グリーンが硬くて速い。アプローチもなかなか寄らないし、パターもちゃんと打ててないと入らない」と警戒した。前週覇者として臨む大会だが「いつも挑戦する気持ちでいる。調子がいいからとか、慢心してる感じは全くない。毎回優勝する気持ちでやってるので、優勝を目指して頑張ります」と言葉に決意を込めた。